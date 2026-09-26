Sourav Ganguly: বিগ বস বাংলার ঘরে নন্দিনীর কারণে রক্তাক্ত সৃজলা! ‘বেশি বকাঝকা করলে আবার…’, সৌরভের কথায় বিরক্ত দর্শক

Sourav Ganguly: বিগ বস বাংলার ঘরে নন্দিনীর কারণে রক্তাক্ত সৃজলা! ‘বেশি বকাঝকা করলে আবার…’, সৌরভের কথায় বিরক্ত দর্শক
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সামনে পেয়ে সংবাদমাধ্যমের তরফে জানতে চাওয়া হয়, চলতি সপ্তাহে যা যা ঘটেছে বিগ বসের ঘরে, তাতে তিনি কতটা বকাঝকা করবেন। দাদার বক্তব্য, খুব বেশি শাসন করতে চান না তিনি। কারণ তা প্রতিযোগীদের গেমপ্ল্যান নষ্ট করতে পারে।
বিগ বস বাংলার ঘরে এক সপ্তাহে ঘটে গিয়েছে একাধিক কাণ্ড। এবার দর্শকদের চোখ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কী বলবেন শনি ও রবিবারে তার দিকে। বিশেষ করে সৃজলা গুহ চোট পাওয়ার পর, এখনো খেলায় যোগ দেননি। নন্দিনী দত্ত তাঁকে ফেলে দেওয়ার কারণেই আঘাত পান তিনি। শুধু তাই নয়, নন্দিনী ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে সৃজলাকে আঘাত করার জন্য, ডিও-লঙ্কার গুঁড়ো চোখে দেওয়া, ব্যক্তিগত চিঠি ছিঁড়ে ফেলার মতো নানা পরিকল্পনা করেছিল। এমনকী, সৃজলা আঘাত পাওয়ার পরেও, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বসে তাঁকে নিয়ে গসিপ করা বন্ধ করেননি নন্দিনী। এখন অনেকেরই অপেক্ষা, গোটা ব্যাপারটায় সৌরভের থেকে কী প্রতিক্রিয়া আসে।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সামনে পেয়ে এরকমই প্রশ্ন এসেছিল সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে। যাতে দাদা জানান, ‘বকাঝকা করলেই কী সব ঠিক হয়ে যাবে। খেলুক তাঁরা সবে তো শুরু হয়েছে। সবে তো তিনটে সপ্তাহ হয়েছে। তারাও সেটল হচ্ছে নতুন মানুষ আসছে। দাদা ঠিক সময়ে বকবে।’
‘দাদার কাজ হচ্ছে খেলাটাকে খেলানো। বিগ বস যাতে মানুষ পছন্দ করে সেটাও দেখতে হবে। আমি যদি সবাইকে চুপ করিয়ে দেই, তাহলে তারা তো নিজেকে এক্সপ্রেসই করতে পারবে না। সেই জন্য সময়ের সাথে যেরকমভাবে দরকার, সেরকমভাবে দাদা বলবে।’, আরও বলেন সৌরভ।
কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য একেবারেই মনঃপূত হয়নি দর্শকদের। একজন লিখলেন, ‘সবই বুঝলাম, আপনি কবে এলিমিনেট হবেন বলুন তো। আর কবে নতুন সঞ্চালকের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হবে?’ আরেকজন লেখেন, ‘দাদা আপনি খোল করতাল বাজাবেন আর ঝিলাম দ্য কুচুটে মাসি গান করবে, এই হবে শনিবার ও রবিবার।’ অন্য আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘আপনি কিছুই বলতে পারবেন না, শুধু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এরকম করলে বিগ বস কেউই পছন্দই করবে না।’
মঙ্গলবার টাস্ক চলাকালীন আহন হন সৃজলা। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনো ফেরত আসেননি তিনি। অভিনেত্রীর টিমের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জাননো হয়েছে, সৃজলা ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। এখনো ব্যথা আছে। তাঁর সেরে উঠতে কিছুটা সময়ও লাগবে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন তিনি। সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, বিগ বসের ঘরে জলদিই ফিরবেন ‘মন ফাগুন’ অভিনেত্রী।
এদিকে নন্দিনীকে নিয়ে গোটা টলিউড দু ভাগে বিভক্ত। তাঁর সঙ্গে কাজ করা বহু সহকর্মীরই দাবি, নন্দিনীর ব্যবহার বরাবরই ‘খারাপ’, ‘রূঢ়’। সৃজলাকে ব্যক্তিগত অপছন্দ থেকেই তিনি এমন কাজ করেছেন। আবার আরেকাংশের মত, তিনি সৃজলাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন ঠিকই, তবে শারীরিকভাবে চোট দিতে চাননি। এখন দেখার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কোন পক্ষের হয়ে কথা বলেন!
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