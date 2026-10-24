‘ডোনা খুব চুপচাপ…’! মা-বউ না মেয়ে সানা, সৌরভের উপর কোন নারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

‘ডোনা খুব চুপচাপ…’! মা-বউ না মেয়ে সানা, সৌরভের উপর কোন নারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি?
সম্প্রতি টাফ টক উইথ ঋতব্রত-তে এসে সৌরভ ফাঁস করলেন, বরাবরই তাঁর পোশাক-আশাকে কড়া নজর থাকে মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের। মা, বউ নাকি মেয়ে, কে বেশি প্রভাব খাটায় মহারাজের উপরে।
বাঙালির কাছে বরাবরই বিশেষ ভালোবাসার মানুষ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে দাদা কিন্তু শুধু খেলা দিয়েই দর্শকের মন জয় করেননি, বরং তাঁর পার্সোনালিটি থেকে শুরু করে স্টাইলিং, সবেতেই মুগ্ধ তাঁর ভক্তরা। সম্প্রতি টাফ টক উইথ ঋতব্রত-তে এসে সৌরভ ফাঁস করলেন, বরাবরই তাঁর পোশাক-আশাকে কড়া নজর থাকে মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের।
সৌরভ বলেন, ‘মায়ের একটা অ্যামেজিং টেন্ডেসি আছে, আমি যেটা বের করি সেটা মায়ের পছন্দ হয় না। তাই এখন আমি যেটা পরতে চাই, সেটা বের করি না। ওটা সামনেই থাকে, তারপর মায়ের পছন্দ হয়, ওটাই পরি। কারণ আমি যা বার করব, মা বলবে ‘এটা ভালো না। তোর বাবা এর থেকে অনেক ভালো জামাকাপড় পড়ত'।’ যদিও সৌরভ জানালেন, এসব বিষয়ে ডোনার সেভাবে কখনোই কোনো বক্তব্য নেই। তবে সানা বাবাকে পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ ছাড়েন না।
তাহলে মা, না বউ, নাকি মেয়ে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে কোন নারীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি? এর উত্তরে সৌরভ বললেন, ‘সানা। ডোনা খুব চুপচাপ মানুষ। খুব সিম্পল মানুষ। পাশে থাকবে, কেউ বুঝতেও পারবে না। সানা-র ২৪ বছর, খুব ওপিনিয়েটেড। বলতেই থাকে, এটা ঠিক, এটা ভুল, এটা করা উচিত না। আর জানে তো ওর বাবা পাবলিক পার্সন, তাই আরও কেয়ারফুল থাকে, 'এটা করবে না, কে কী বলে দেবে। এই দেখো তোমার নামে বলছে, তুমি এসব করো কেন'। আমি ওকে বুঝিয়েই উঠতে পারি না, অর্ধেক জিনিস আমি করিই না, যা আমার নামে চলে।’
সৌরভ ও ডোনা বেহালার একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। গাঙ্গুলি ও রায় পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক তখন খুব একটা ভালো ছিল না। তবে প্রতিবেশীর মেয়ের প্রেমে পড়ে যান সৌরভ। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট অভিষেকের পর দেশে ফিরে সৌরভ ও ডোনা গোপনে আইনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৬ সালের ১২ আগস্ট পরিবারের অজান্তে তাঁরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন। এরপরই সৌরভ শ্রীলঙ্কা সফরে চলে যান। ভেবেছিলেন ব্যাপারটা গোপনই থাকবে। কিন্তু তা হয়নি। এরপর ১৯৯৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং সমস্ত সামাজিক রীতি মেনে দুই পরিবারের আশীর্বাদে তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়। ২০০১ সালে সৌরভ ও ডোনার কোল আলো করে তাঁদের একমাত্র কন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায়।
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