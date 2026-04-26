    Dev-Sourav: ‘আশা করছি, নতুন কিছু করবে…’! দাদাগিরি-র সঞ্চালক এবার দেব, শুনেই কী বললেন সৌরভ?

    ২০২৫ সাল নাগাদ খবর আসে যে, সৌরভ জি বাংলার সাথে দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে স্টার জলসার সাথে যুক্ত হয়েছেন। তারপর থেকেই আসেনি দাদাগিরির কোনো নতুন সিজন। এখন খবর, সেই দায়িত্ব অর্থাৎ দাদাগিরির সঞ্চালনা করবেন এবার থেকে দেব।

    Apr 26, 2026, 15:43:18 IST
    By Tulika Samadder
    বাংলার একসময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ছিল দাদাগিরি। ২২ গজের কিংবদন্তি সৌরভ গাঙ্গুলী এই শো-এর মধ্য দিয়ে বিনোদন জগতে নিজের পরিচিতি গড়েছিলেন। ২০০৯ সালে দাদাগিরির যাত্রা শুরু হয় এবং প্রথম থেকেই এর সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তাঁর নিজস্ব স্টাইল দিয়ে নিমেষেই এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। শুধুমাত্র তৃতীয় সিজনে সৌরভের পরিবর্তে মিঠুন চক্রবর্তী শো সঞ্চালনা করেছিলেন। তবে দর্শকদের ব্যাপক অনুরোধে চতুর্থ সিজন থেকে ফের সৌরভ গাঙ্গুলিকেই আবার চতুর্থ সিজনে সঞ্চালকের আসনে ফিরিয়ে আনা হয়।

    দাদাগিরি-র সঞ্চালক এবার দেব, শুনেই কী বললেন সৌরভ?
    দাদাগিরি-র সঞ্চালক এবার দেব, শুনেই কী বললেন সৌরভ?

    দাদাগিরির সঞ্চালক দেব!

    তবে ২০২৫ সাল নাগাদ খবর আসে যে, সৌরভ জি বাংলার সাথে দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে স্টার জলসার সাথে যুক্ত হয়েছেন। যার ফলে দাদাগিরি-র সঞ্চালনায় বদল আসতে চলেছে। চলতি মাসেই ফের শুরু চর্চা। কারণ জি বাংলা দু বছর বিরতির পর ফের দাদাগিরি শুরু করতে প্রস্তুত। আর এখন খবর, কে হবে নতুন সঞ্চালক।

    কখনো প্রসেনজিৎ, কখনো জিৎ, কখনো তো আবার লিয়েন্ডার পেজের নামও এসেছে। তবে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, দেবই সামলাবেন এই দায়িত্ব। এমনকী এই নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

    দেবকে নিয়ে সৌরভের প্রতিক্রিয়া

    সৌরভ বলেছেন, ‘শুনলাম দেব সঞ্চালনা করবে। ও নিজের স্টাইলে করবে। সবার তো নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। দেবের জন্য আমার শুভকামনা। আশা করছি, দেব দাদাগিরির সঞ্চালনায় নতুন কিছু করবে।’ সেই খোকাবাবু থেকে শুরু করে, এখনো দেব বাঙালির কাছে আবেগ। বলা চলে বাংলার একমাত্র সুপারস্টার, যার সিনেমার টিকিট এখনো ব্ল্যাক হয়। যার ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই, শো হাউজফুল। বিগত কয়েকবছরে সব ছবিই সুপারহিট। অভিনেতে, প্রযোজকের পর তিনি এখন পরিচালক হওয়ার পথে। বাংলার এহেন ভালোবাসার মানুষের কাছে দাদাগিরির দায়িত্ব গেলে তাই মন্দ হবে না!

    জুন-জুলাই-অগস্ট দেশু ৭ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন দেব

    যদিও এই ব্যাপারে জি বাংলা চ্যানেল বা দেব, কেউই মুখ খোলেননি। ভোট মিটটেই নিজের পরের ছবি দেশু-৭ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তিনি। এই ছবিতে সপ্তমবার শুভশ্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন। জুন, জুলাই, অগস্ট তিন মাস হবে শ্যুটিং। সঙ্গে এটি দিয়েই পরিচালক হিসেবে সফর শুরু করছেন। ফলত, সব দিক থেকেই দেশু ৭ স্পেশাল। সঙ্গে পুজোর সিনেমা, অর্থাৎ ব্যবসাও করবে বেশ মোটা অঙ্কের। এবার দেখার, সত্যিই যদি দেব নেন দাদাগিরির দায়িত্ব, তবে কবে থেকে সেটি যায় ফ্লোরে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/Dev-Sourav: 'আশা করছি, নতুন কিছু করবে…'! দাদাগিরি-র সঞ্চালক এবার দেব, শুনেই কী বললেন সৌরভ?
