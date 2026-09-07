‘প্রচুর সময় মনে হয়েছে নিজেকে শেষ করে দেই…’! ৩ বার ডিভোর্স, কী বললেন শ্রাবন্তী?

‘প্রচুর সময় মনে হয়েছে নিজেকে শেষ করে দেই…’! ৩ বার ডিভোর্স, কী বললেন শ্রাবন্তী?
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানালেন যে, সম্পর্কে বারবার আসা আঘাত তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছিল। এমন অনেক সময় হয়েছে যে, তিনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন।
কাজের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বরাবরই চর্চায় থাকেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে তাঁর তিনবার ডিভোর্সকে ঘিরে, কম কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় না তাঁকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানালেন যে, ভালোবাসার সম্পর্কে বারবার আসা আঘাত তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছিল। এমন অনেক সময় হয়েছে যে, তিনি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন।
স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী পডকাস্টে এসে শ্রাবন্তী বলেন, ‘প্রচুর সময় মনে হয়েছে নিজেকে শেষ করে দেই। তারপর ভেবেছি কেন শেষ করব। একটা ভুল পছন্দের কারণে?’
২০০৩ সালে শ্রাবন্তী খুব কম বয়সে পরিচালক রাজীব বিশ্বাসকে বিয়ে করেন। ২০১৬ সালে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ হয়। প্রথম বিয়েই চলেছিল সবচেয়ে লম্বা সময়। এই বিয়ে থেকে একটি পুত্র সন্তানও হয় শ্রাবন্তীর, যার নাম অভিমন্যু। ভালোবেসে ছেলেকে ঝিনুক ডাকেন শ্রাবন্তী। মা-বাবার বিচ্ছেদের পর থেকে ঝিনুক থাকেন মায়ের সঙ্গেই।
ডিভোর্সের পরপরই শ্রাবন্তীর জীবনে কড়া নাড়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রেম। মডেল কৃষাণ ব্রিজের সঙ্গে বিয়ে করেন এবারে। ২০১৬ সালে বিয়ে, ২০১৭-তেই ডিভোর্স। এরপর ২০১৯ সালে ফিটনেস ট্রেনার রোশন সিংকে বিয়ে করেন শ্রাবন্তী। এই বিয়েটা তাঁরা করেছিলেন একদম চুপিচুপি। বিয়ের মাসখানেক পর থেকেই দুজনে আলাদা থাকতে শুরু করেন। এরপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে রোশন সিংয়ের সঙ্গে শ্রাবন্তীর আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়।
তবে আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদের আগেই শ্রাবন্তীর সঙ্গে নাম জড়ায় একাধিকের। যদিও নতুন করে আর কোনো সম্পর্কে দেননি সিলমোহর। বরং, জানিয়েছেন এখন তাঁর মন পুরোপুরি কাজে। তবে উঠতে বসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রাবন্তীকে নিয়ে সমালোচনায় মেতেছে একাংশ।
প্রসঙ্গত, অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও পা রেখেছেন শ্রাবন্তী। আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন ভোটেও। তারপর একাধিকবার তাঁকে তৃণমূলের মঞ্চেও দেখা যায়। স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী পডকাস্টে শ্রাবন্তীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে ভাইফোঁটা দেওয়া নিয়ে। যেসব টলি তারকাদের দেখা যেত ‘দাদা’র পাশে ভাইফোঁটায়, তার মধ্যে শ্রাবন্তীও অন্যতম। তবে এদিনের পডকাস্টে অভিনেত্রী বললেন, ‘আমার একটা শ্যুট ছিল সেদিন। ভাইফোঁটা দেওয়ার দিন। আমি বলেছিলাম দাদা আমার শ্যুট আছে। আমার শ্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।’
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