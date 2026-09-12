বাংলার পর এবার হিন্দিতে পদার্পণ সৃজার, কার বিপরীতে অভিনয় করবেন তিনি?

ওয়েব সিরিজ এবং বাংলা সিনেমার পরিচিত মুখ সৃজা দত্ত। বাঘাযতীন সিনেমায় দেবের বিপরীতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। এবার বাংলার পরিধি টপকে হিন্দি দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন সৃজা।
জানা গিয়েছে, ছবির নাম কমন আদমি। এই সিনেমার সৃজনশীল পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনার দায়িত্বে অরিত্র দাস ক্রিয়েশন। সিনেমার শুটিং ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এই ছবি সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে নারাজ অভিনেত্রী।
সিনেমা সম্পর্কে এখনই তেমন কিছু না বললেও সৃজা জানিয়েছেন, তিনি চিরকালই চেয়েছিলেন বাংলা ছবির বাইরে গিয়ে কাজ করতে। অডিশনের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। সিনেমা সম্পর্কে কিছু না বললেও তিনি জানিয়েছেন এই ছবিতে রয়েছে একাধিক চমক। খুব তাড়াতাড়ি সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আনবেন পরিচালক।