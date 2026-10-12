‘ইহাকেই কি খেমটা নাচ বলা হয়?’, মহালয়ার নাচ নিয়ে ঋতুপর্ণাকে আক্রমণ শ্রীলেখার! নেটপাড়া লিখল, ‘সরকার যার যার, ঋতু সবার’

‘ইহাকেই কি খেমটা নাচ বলা হয়?’, মহালয়ার নাচ নিয়ে ঋতুপর্ণাকে আক্রমণ শ্রীলেখার! নেটপাড়া লিখল, ‘সরকার যার যার, ঋতু সবার’
ফের একবার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের সমালোচনায় মুখর শ্রীলেখা মিত্র। ইডেন গার্ডেনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্য পেশ করেন অভিনেত্রী। নাচ করেন ১০ হাজার ঢাকির তালে। আর সেই ভিডিয়ো নিয়ে এমনিতেই চলছে কটাক্ষ। যাতে এবার গলা মেলালেন শ্রীলেখাও।
মহালয়ার অনুষ্ঠানে ঢাকের তালে ও ধুনুচি হাতে টালিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত-র নাচ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বলা চলে, নেটপাড়ার কটাক্ষের মুখোমুখি হয়েছেন অভিনেত্রী আরও একবার। সঙ্গে ঋতুপর্ণার নাচ নিয়ে এবার পোস্ট এল শ্রীলেখা মিত্রের থেকে। চাঁচাছোলা ভাষায় করলেন আক্রমণ।
ঋতুপর্ণার নাচের ভিডিয়ো শেয়ার করে শ্রীলেখা লিখলেন, ‘ইহাকেই কি খেমটা নাচ বলা হয়? সরল প্রশ্ন এফআইআর করবেন না Please...🙏 (খেমটা একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য ,তা হইলে ইহা কি?)’
‘কাল থেকে এই নৃত্য দেখতে দেখতে আমি বসে বসে হাঁপিয়ে গিয়েছি। পাগল হয়ে গিয়েছি’, আরও লেখেন শ্রীলেখা। অভিনেত্রীর এই পোস্টে এক নেটিজেন লিখলেন, ‘আমি তো ভুঁড়ির নাচ দেখছি’। আরেকজন লেখেন, ‘সরকার যার যার, ঋতু সবার’। তৃতীয়জন লিখলেন, ‘কোনোদিনই পছন্দ করতাম না এঁকে। কোথায় নামিয়ে এনেছে নিজেকে।’
চলতি বছর কলকাতার ইডেন গার্ডেনস-এ মহা সমারোহে পালিত হয়েছে মহালয়া। আতসবাজি, ড্রোন শো, টলিউডের নামিদামি গায়কদের গান, চোখ ধাঁধানো এই অনুষ্ঠান কেড়ে নিয়েছে সকলের মন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানের বাজেট প্রায় ১০০ কোটির কাছাকাছি। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিরোধীদের মধ্যে।
কদিন আগে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর গানের গলা নিয়েও কয়েকদিন আগে এভাবেই ট্রোল চলেছিল সোশ্যাল মিডি্য়া জুড়ে। পোশাক নিয়ে বিতর্কও কোনো নতুন নয়। নিজের সিনেমার প্রোমোশনে আঁটসাঁটো বেগুনি রঙের পোশাক পরে ঋতুপর্ণাকে দেখে বয়েছিল ট্রোল ও মিমের বন্যা।
তবে পোশাক কটাক্ষে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পাশে পেয়েছিলেন টলিপাড়াকে। কটাক্ষকারীদের অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছিল, ঋতুপর্ণার বয়স। তিনি ২ সন্তানের মা। আর পাঁচটা মহিলার মতো শারীরিক পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। এমনকী মহালয়ায় ঋতুপর্ণার নাচও মন কেড়েছে টলিপাড়ার। বিশেষ করে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত তারকারা করেছেন ভূয়সী প্রশংসা। আর ঋতুপর্ণা নিজেও হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর উপর হওয়া সব কটাক্ষকে। কাজের সূত্রে, চৈতি ঘোষাল পরিচালিত নেভারমাইন্ড সিনেমায় শেষ দেখা গিয়েছে ঋতুপর্ণাকে। এছাড়াও ম্যাডাম সেনগুপ্ত, পুরাতনের মতো সিনেমা দিয়ে তিনি কেড়ে নিয়েছেন দর্শকদের মন।
অন্য দিকে, শ্রীলেখা মিত্র অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বশেষ কাজ হলো হরর-কমেডি ঘরানার বাংলা সিনেমা ভূত আয় ভাগো! সৌভিক দে এবং ড. মনোরঞ্জন জেনা পরিচালিত এই হরর-কমেডি সিনেমায় শ্রীলেখা মিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
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