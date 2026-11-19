চুল সাদা, পেকেছে গোঁফ, কাঞ্চনের এ কী চেহারা হয়েছে! বরের পাশে ‘নাতনি’ লাগছে তাঁকে, মত শ্রীময়ীর
কাঞ্চনের থেকে ২৬ বছরের ছোট শ্রীময়ী। আর এই বয়সের ফারাকের কারণেই তাঁদের ছবিতে অনেকেই গিয়ে মন্তব্য করে আসেন ‘দাদু-নাতনি’। তবে এবার ট্রোলারদের গলায় গলা মেলাতে দেখা গেল শ্রীময়ীকেও।
বরাবরই বয়স নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজকে। কাঞ্চনের বয়স এখন ৫৬ বছর, আর শ্রীময়ীর বয়স ৩০-এর আশেপাশে। অর্থাৎ বরের থেকে ২৬ বছরের ছোট। আর এই বয়সের ফারাকের কারণেই তাঁদের ছবিতে অনেকেই গিয়ে মন্তব্য করে আসেন ‘দাদু-নাতনি’। তবে এবার ট্রোলারদের গলায় গলা মেলাতে দেখা গেল শ্রীময়ীকেও।
শ্রীময়ীর শেয়ার করা ছবিতে তাঁকে দেখা গেল নী রঙের কো-অর্ড সেটে। আর কাঞ্চনকে তো চেনাই দায়। সাদা চুল, গোঁফ পেকে গিয়েছে। সাদা গোল ফ্রেমের চশমা। পরনে ধুতি, গায়ে জড়ানো চাদর। আর সঙ্গে লিখলেন, ‘আশা করি আপনাদের মনস্কামনা পূরণ করতে পেরেছি। আপনাদের আশা পূরণ হয়েছে, আমাদের নিয়ে অধিক চিন্তিত মানুষগুলোর জন্য এই ছবিগুলো। কারন কমেন্ট বক্সে আপনাদের তৈরি করা, অত্যন্ত জনপ্রিয় দাদু-নাতনি জুটিকে আমি প্রথমবার নিজের প্রোফাইল থেকে আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম। এবার খুশি তো আপনারা? একটু জানাবেন কেমন লাগল?’
তবে কাঞ্চনের এই সাজের পিছনের রহস্য উদঘাটনও হল এরপরে। সোনি আটে আসছে নতুন এক মেগা ‘ভূত গিন্নি জিলিপিলতা’। সেই ধারাবাহিকেই দেখা যাবে কাঞ্চনকে।
এই পোস্টের মাধ্যমে কাঞ্চনকে আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসেরও শুভেচ্ছা জানান। লেখেন, ‘ইন্টারন্যাশনাল মেনস ডে আমার মাম্মা @কাঞ্চন_মল্লিককে। অনেক ভালোবাসি তোমায়।’
তবে দেখা গেল অনেকেই এই পোস্টে ট্রোল করেছেন পালটা শ্রীময়ীকেই। একজন লিখলেন, ‘এবার একদম দারুণ মানিয়েছে’। আরেকজন লেখেন, ‘লোকের কথায় এত গায়ে কেনো লাগে বলুন তো আসলে কাজ টা গায়ে লাগানোর মতন করেছেন তো তাই। এমন ছবি পোস্ট করে নিজেকেই হাস্যকর করে তুলেছেন।’
কাঞ্চন মল্লিক এবং অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইনি বিয়ে করেন। এরপর ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তাঁদের সামাজিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ২০২৪ সালেরই নভেম্বর মাসে। আর মেয়ের বয়স যখন ১৯ বছর, তখন জন্ম হয় তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। এবার কাঞ্চন-শ্রীময়ীর কোল আলো করে আসে এক পুত্র সন্তান, যার নাম রেখেছেন তাঁরা কৃষিভ।
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