Sreemoyee-Kanchan: দ্বিতীয় সিজারের ১১ দিনেই শ্যুটিং সেটে শ্রীময়ী, TVতে বাবা-মা'কে দেখে অবাক কৃষভি

Sreemoyee-Kanchan: দ্বিতীয় সিজারের ১১ দিনেই শ্যুটিং সেটে শ্রীময়ী, TVতে বাবা-মা'কে দেখে অবাক কৃষভি
রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করা শ্রীময়ীর বাকেট লিস্টে ছিল, সেই ইচ্ছে পূরণ করেছে রাঁধনি না কাঁদুনি। তাই ১৯ মাসের ব্যাবধানে দ্বিতীয় সি-সেকশনের ধকল সমালে শ্যুটিং সেটে হাজির হয়েছেন কাঞ্চন পত্নী।
টেলিভিশন ও টলিউড জগতের জনপ্রিয় তারকা জুটি কাঞ্চন মল্লিক এবং শ্রীময়ী চট্টরাজ। আলোচনার কেন্দ্রে থাকেন এই তারকা দম্পতি। প্রথমবার টিভির পর্দায় জুটিতে দুজনে। সনি আট (Sony AATH) ও সনি লিভ (Sony LIV)-এ সম্প্রচারিত হচ্ছে বিশেষ কুকিং রিয়েলিটি শো ‘রাঁধুনি না কাঁদুনি’। তাতেই হাতা-খুন্তি হাতে দুজনে।
এই শোটি অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজের জীবনে শুধু একটি নতুন প্রজেক্ট নয়, বরং অত্যন্ত ইমোশনাল এক অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়বার সিজারিয়ান সেকশন (C-Section) মাধ্যমে মা হওয়ার ঠিক ১১ দিনের মাথায় কীভাবে তিনি এই শো-এর শুটিং ফেরা সম্ভব করলেন এবং রাজ চক্রবর্তী সহ পুরো টিম কীভাবে তাঁকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সাপোর্ট করেছেন—তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন বার্তা শেয়ার করলেন অভিনেত্রী।
সিজারের ১১ দিন পরেই শুটিং: পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা
শ্রীময়ী জানান, রাজ চক্রবর্তীর সাথে কাজ করা তাঁর বাকেট লিস্টে ছিল। তবে শারীরিক অসুস্থতা ও সদ্য হওয়া সিজারের পর ১১ দিনের মাথায় এমন একটি শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রিয়েলিটি শো-এর শুটিংয়ে নামা মোটেও সহজ ছিল না।
রাজ চক্রবর্তী কেবল একজন ডিরেক্টর হিসেবেই নন, একজন ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তে নবাগত মায়ের পাশে থেকেছেন এবং খেয়াল রেখেছেন যাতে তাঁর শরীরে বাড়তি ধকল না পড়ে।
রাজের পরিচালনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্না করা, মজা করা এবং আনস্ক্রিপ্টেড হইহুল্লোড়ের অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল বলে জানান তিনি।
প্রথমবার স্বামী-স্ত্রী জুটির জমজমাট কেমিস্ট্রি ও অনস্ক্রিন ঝগড়া
টিভি পর্দায় প্রথমবার কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজকে দেখা যাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জুটি বেঁধে কোনো কুকিং শোর রান্নার ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। শ্রীময়ীর কথায়, দর্শকদের জন্য এই শো-তে তাঁদের প্রচুর অনস্ক্রিন খুটুনি ও ঝগড়াও উপহার হিসেবে রয়েছে!
টিভির পর্দায় মা-বাবা'কে দেখে হাঁ কৃষভি
ওদিকে টিভির পর্দায় রাঁধুনি না কাঁদুনি দেখতে বসে তো অবাক ছোট্ট কৃষভি। শ্রীময়ীর ২৩ মাসের মেয়ে হাঁ করে মা-বাবার রান্নার শো দেখছে সে। মিষ্টি সেই মুহূর্ত সোশ্যালে ভাগ করে নিয়েছেন শ্রীময়ী।
অঙ্কুশের সঞ্চালনায় এই শো-এ কাঞ্চন-শ্রীময়ীর পাশাপাশি প্রতিযোগী হিসাবে রয়েছেন ইমন চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, অন্বেষা হাজরা, দর্শনা বণিক, সায়ন, শ্যামৌপ্তি মুদলী, ঊষসী রায়, সুস্মিত মুখোপাধ্য়ায় সহ আরও অনেকে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More