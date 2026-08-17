'এই ভাবেই তো ওকে ফাঁসিয়েছিলাম...', কীভাবে শ্রীময়ীর প্রেমে পড়েছিলেন কাঞ্চন?

২০২৪ সালে কাঞ্চন মল্লিককে বিয়ে করেন শ্রীময়ী। কাঞ্চনের এটি ছিল তৃতীয় বিয়েটাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এই বিয়ে নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে যায়। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিতে নারাজ ছিলেন এই নব দম্পতি।
২০২৪ সালে কাঞ্চন মল্লিককে বিয়ে করেন শ্রীময়ী। কাঞ্চনের এটি ছিল তৃতীয় বিয়েটাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এই বিয়ে নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে যায়। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা দিতে নারাজ ছিলেন এই নব দম্পতি। ২ বছরের দাম্পত্য জীবনে ২১ মাসের মেয়ে এবং ২১ দিনের ছেলেকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন শ্রীময়ী।
কাঞ্চনের দ্বিতীয় বিয়ে চলাকালীনই শ্রীময়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় কাঞ্চনের। ধীরে ধীরে প্রেম তারপর বিয়ে। পিংকিকে ডিভোর্স দিয়ে শ্রীময়ীকে বিয়ে করার জন্য, সর্বোপরি দুজনের মধ্যে বয়সের এতটা ফারাক থাকার জন্য বারবার কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। এমনকি শুনতে হয়েছিল ঘর ভাঙ্গানি অপবাদ।
কিন্তু কোন গুনে শ্রীময়ীর প্রেমে পড়েছিলেন কাঞ্চন? কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ছবির প্রিমিয়ারে সেই কথাই ফাঁস করলেন অভিনেত্রী। দুই বাচ্চার মা হওয়ার পরেও অভিনেত্রীকে এত সুন্দরী দেখতে কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘আমি এখন দু'বাচ্চার মা তার পরেও এত ঝলমলে দেখতে আমাকে। এই রূপেই তো আমি ফাঁসিয়েছিলাম কাঞ্চনকে।’
স্ত্রীর কথায় হাসিমুখে সম্মতি জানান কাঞ্চন মল্লিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীময়ীর সেই বক্তব্য ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে বিয়ে করেন শ্রীময়ী কাঞ্চন। এরপর ৯ মাসের মধ্যেই বড় সন্তান কৃষভিকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। খুব সম্পতি পুত্র সন্তানেরও মা হয়েছেন অভিনেত্রী তাই দুই সন্তানকে নিয়ে এখন ভরা সংসার তাঁর।