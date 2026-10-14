Indrani Haldar: শ্রীময়ীর পর অবশেষে টেলিভিশনের পর্দায় ফিরলেন ইন্দ্রাণী হালদার, কোন চ্যানেলে জানেন?

Indrani Haldar: শ্রীময়ীর পর অবশেষে টেলিভিশনের পর্দায় ফিরলেন ইন্দ্রাণী হালদার, কোন চ্যানেলে জানেন?
তিনি ছোটপর্দার গোয়েন্দা গিন্নী, তিনি সবার নয়নের মণি ‘শ্রীময়ী’। ছোটপর্দার দর্শকের মনের মণিকোঠায় গেঁথে রয়েছে তাঁর অভিনীত চরিত্র। লম্বা সময় পর আবারও টিভির পর্দায় ইন্দ্রাণী হালদার।
ছোটপর্দার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘শ্রীময়ী’র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর দীর্ঘদিন বিনোদন জগত ও ক্যামেরার আড়ালে ছিলেন অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার। মাঝে শারীরিক অসুস্থতা এবং ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে অভিনয়ের আঙিনা থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেও, সম্প্রতি সব জল্পনাকে তুড়ি মেরে ওজন ঝরিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও তন্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি। বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁর উপস্থিতি নিয়মিত নজর কাড়লেও, অবশেষে সমস্ত অনুরাগীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবার টেলিভিশনের পর্দায় ফিরলেন ইন্দ্রাণী!
সান বাংলার মঞ্চে ইন্দ্রাণী:
মেগা সিরিয়ালে না হলেও সান বাংলা চ্যানেলের জনপ্রিয় গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’-এর মঞ্চে দেখা মিলবে অভিনেত্রীর। পায়েল দে সঞ্চালিত এই শো-এর এক বিশেষ পর্বে হাজির হবেন তিনি। সদ্য প্রকাশ্যে আসা প্রোমোতে দেবীপক্ষের বিশেষ আমেজে দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর অবতারে ধরা দিয়েছেন ইন্দ্রাণী হালদার। পর্দায় আবার অভিনেত্রীর এই তেজস্বী ও ঐশ্বরিক রূপ দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন তাঁর লাখ লাখ অনুরাগী। তবে কোন দিন এই বিশেষ পর্ব দেখা যাবে তা এখনও ঘোষণা করেনি চ্যানেল।
মেগাকে ‘না’, ফোকাস ওটিটি ও চলচ্চিত্রে!
সান বাংলার এই বিশেষ পর্বে যোগ দিয়ে দর্শকদের মন জয় করলেও মেগা সিরিয়ালে ফেরা নিয়ে নিজের অবস্থান একদম পরিষ্কার করে দিয়েছেন অভিনেত্রী। ইন্দ্রাণী হালদার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে মেগা সিরিয়ালে অভিনয় করার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। বরং ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম এবং সিনেমাই এখন তাঁর মূল ফোকাস!
তবে সিরিয়ালে অভিনয় না করলেও ছোটপর্দায় নন-ফিকশন শো বা রিয়েলিটি শো সঞ্চালনা করার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রিয় অভিনেত্রীকে আবার সান বাংলার মাধ্যমে পর্দায় দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত বিনোদনপ্রেমীরা। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় সম্প্রচারিত হয় লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ। প্রথম দুটি সিজনে সঞ্চালক হিসাবে দেখা মিলেছিল সুদীপ্তা চক্রবর্তীর। এবার সেই গুরুদায়িত্ব রয়েছে পায়েলের কাঁধে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More