Star Jalsha Update: জি বাংলার এই নায়িকার এন্ট্রি ঘূর্ণিতে! তবে কি সরে দাঁড়ালেন তারে ধরি ধরি থেকে?

Star Jalsha Update: জি বাংলার এই নায়িকার এন্ট্রি ঘূর্ণিতে! তবে কি সরে দাঁড়ালেন তারে ধরি ধরি থেকে?
Star Jalsha Update: ছোটপর্দার বড় চমক। তারে ধরি ধরি মনে করিতে দর্শকদের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন শ্রীতমা। এবার জলসায় নেতিবাচক চরিত্রে অভিনেত্রী।
স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ঘূর্ণি’-র গল্পে এবার আসতে চলেছে এক মহাতুফান! ধারাবাহিকের মোড় ঘোরানো নতুন টুইস্ট নিয়ে হাজির হচ্ছেন ছোটপর্দায় দর্শকদের অত্যন্ত চেনা ও ভালোবাসার এক মুখ। ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকের মিষ্টি মেয়ে ‘হিয়া’ ওরফে অভিনেত্রী শ্রীতমা মুখোপাধ্যায় এবার যোগ দিলেন জলসার এই মেগা ধারাবাহিকে। তবে আর কোনও শান্ত-শিষ্ট বা পজিটিভ চরিত্র নয়, বরং শ্রীতমার এন্ট্রি হচ্ছে এক্কেবারে খলনায়িকার চরিত্রে, যা হিয়া-র চেনা ইমেজকে পুরোপুরি ভেঙে চুরমার করে দেবে!
এক্কেবারে খাঁটি কাকতালীয়! নিজের নামেই পর্দায় চাল চালবেন অভিনেত্রী
শ্রীতমার এই নতুন প্রোজেক্টে এন্ট্রির পেছনে রয়েছে এক দারুণ ও মজার কাকতালীয় সমীকরণ। সাধারণত পর্দায় অভিনেতাদের চরিত্রের নাম আলাদা হয়, কিন্তু ‘ঘূর্ণি’ ধারাবাহিকে শ্রীতমা যে নেতিবাচক বা ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করছেন, ওঁর চরিত্রের নামও রাখা হয়েছে বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে— ‘শ্রীতমা’! টেলিপাড়ার অন্দরের খবর, নিজের নামেই এবার পর্দায় একের পর এক কুটিল চাল চালবেন এবং গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনে নতুন ঝড় তুলতে চলেছেন অভিনেত্রী। হিয়া-র মিষ্টি রূপ দেখার পর, ওঁর এই নতুন রূপ দর্শকদের কতটা হিংসে আর চর্চার খোরাক জোগায়, এখন সেটাই দেখার।
‘পরিণীতা’র পর আবার জলসার পর্দায় চেনা ম্যাজিক
ছোটপর্দায় শ্রীতমা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের জার্নি কিন্তু বেশ পোক্ত। ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকে হিয়ার চরিত্রে বিপুল জনপ্রিয়তা পাওয়ার আগে, আরও এক চর্চিত মেগা ‘পরিণীতা’-তেও নিজের অভিনয়ের ছাপ রেখেছিলেন। স্বভাবতই, ‘পরিণীতা’ এবং ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’-র পর জলসার মেগাতেই শ্রীতমার এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ওঁর ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। নায়িকার খোলস ছেড়ে শ্রীতমার এই খলনায়িকা অবতার ‘ঘূর্ণি’র টিআরপি তালিকায় কতটা ঘূর্ণি তুলতে পারে, এখন সেদিকেই চোখ মেগা প্রেমীদের!
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More