Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'বারাণসী' এক বড় রেকর্ড গড়তে চলেছে! ‘জীবনকে সহজ করে দেবে…’, মুখ খুললেন রাজামৌলি

    Apr 27, 2026, 20:19:20 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের কিংবদন্তী পরিচালক এস এস রাজামৌলি তাঁর পরবর্তী ছবির মাধ্যমে এমন একটি রেকর্ড গড়তে চলেছেন, যা চিরকাল তাঁর নামেই থেকে যাবে। দর্শকরা রাজামৌলির পরবর্তী ছবি 'বারাণসী'-র জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এবং ছবিটির ঘোষণার ভিডিয়োটি তাঁদের উত্তেজনা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, রাজামৌলি বরাবরের মতোই আবারও ইতিহাস গড়তে চলেছেন? তিনি তাঁর ছবিটিকে প্রযুক্তিগত ভাবে এতটাই উন্নত করার পরিকল্পনা করছেন যে, আগামী বহু বছর অন্য কোনো ছবি এর ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

    হায়দ্রাবাদে নির্মিত এই স্টুডিওটি মোশন ক্যাপচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সঙ্গে ২০ জনের শ্যুটিং করার সুযোগ করে দেয়। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এই স্টুডিওটি হলিউডের অভিজ্ঞ প্রযুক্তি সংস্থা অ্যানিমেট্রিক্স ডিজাইনের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, প্রযুক্তিটি যে বিশ্বমানের হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার দেখার বিষয়, রাজামৌলির বহু তারকা সমৃদ্ধ ছবি 'বারাণসী'-তে এই প্রযুক্তির জাদু কতটা দেখতে পাই। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে মহেশ বাবুকে এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। ছবিটির শ্যুটিংয়ের জন্য বিশাল সেট তৈরি করা হয়েছে এবং ভিএফএক্স-এর উপরেও প্রচুর কাজ করা হচ্ছে।

    'বাহুবলী' এবং 'আরআরআর'-এর মতো ছবি নির্মাণকারী রাজামৌলি তাঁর পরবর্তী ছবির শ্যুটিং করছেন ভারতের বৃহত্তম মোশন ক্যাপচার স্টুডিওতে, যা সম্প্রতি ভারতে এসেছে। রাজামৌলি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, এটি তাঁর জীবনকে অনেক সহজ করে দেবে। এর কারণ হল, আগে যখনই রাজামৌলিকে মোশন ক্যাপচার শট নিতে হত, ভারতে উপলব্ধ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি একবারে মাত্র একজন বা বড়জোর দু'জনকে রেকর্ড করতে পারতেন। কিন্তু এখন, এই প্রযুক্তি ভারতে আসায় তিনি একই সঙ্গে ২০ জনকে রেকর্ড করতে পারবেন।

    উল্লেখ্য যে, এস. এস. রাজামৌলির শেষ তিনটি ছবি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে গিয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার, 'আরআরআর', প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী ১,৩০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছিল। ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বাহুবলী ২' বক্স অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি বিশ্বব্যাপী ১,৮১০ কোটি টাকা আয় করে। প্রায় ১৮০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত 'বাহুবলী: দ্য বিগিনিং' বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০০ কোটি টাকা আয় করে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes