Babli Sundori: হয়ে গেল বাবলি সুন্দরীর শেষদিনের শ্যুটিং, আবগেঘন হানি-স্নেহারা, ৩ মাসেই সফরে ইতি!

Babli Sundori: হয়ে গেল বাবলি সুন্দরীর শেষদিনের শ্যুটিং, আবগেঘন হানি-স্নেহারা, ৩ মাসেই সফরে ইতি!
শেষ হল বাবলি সুন্দরীর সফর। শ্যুটিংয়ের শেষদিন ইমোশন্যাল গোটা টিম।
স্টার জলসার মেগা ধারাবাহিক 'বাবলি সুন্দরী' মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সফর গুটিয়ে ফেলল। বৃহস্পতিবার ছিল এই ধারাবাহিকের শেষ দিনের শুটিং। চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এবং রিয়্যালিটি শো 'বিগ বস'-এর জেরে অকালে শেষ হতে হল এই মেগাকে।
শুটিংয়ের শেষ দিনে পুরো টিম একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। অভিনেত্রী পুষ্পিতা মুখোপাধ্য়ায়-সহ সেটের কলাকুশলীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলফি শেয়ার করে টিমের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ব্যক্ত করেন।
'বাবলি সুন্দরী' সফরে ইতি
চলতি বছর মে মাসে শুরু হওয়া এই ধারাবাহিকটি মাত্র ৩ মাস চলার পরই বন্ধ করে দেওয়া হল।
বর্তমানে টিআরপি (TRP) তালিকা বন্ধ থাকলেও চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সময়সূচির পরিবর্তন এবং নতুন রিয়্যালিটি শো 'বিগ বস' সম্প্রচারের স্লট ফাঁকা করার জেরেই এই মেগার ওপর কোপ পড়েছে।
অভিনয়শিল্পী: মেগাটিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্নেহা গুড়িয়া এবং হানি বাফনা। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন পুষ্পিতা, স্নেহা চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক জনপ্রিয় তারকা।
শেষ দিনে সেটের পুরো টিম একসাথে ছবি তুলে স্মৃতির পাতায় ভরিয়ে তোলে। অভিনেত্রী পুষ্পিতা ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘Will miss you all..... Such a beautiful team, God bless’ (সকলকে খুব মিস করব, খুব ভালো একটা টিম, ভগবান সবার মঙ্গল করুক'।
দু-দিন আগেই কম্পাসের সফরে ইতি পড়েছে, এবার বাবলি সুন্দরীর পালা। তবে ঘূর্ণিও বন্ধ হচ্ছে কিনা সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেল। ঘূর্ণির স্লটে ৩১শে অগস্ট থেকে দেখা যাবে প্রতিজ্ঞা।
৩১-এ অগস্ট থেকে স্টার জলসার বদলে যাওয়া সূচী-
লক্ষ্মী ঝাঁপি- ৫টা
শুধু তোমারই জন্য- ৫.৩০টা (কম্পাসের স্লটে)
ও মোর দরদিয়া- ৬.০০টা
তিলোত্তমা- ৬.৩০টা
কুমকুম- ৭.০০টা
প্রতিজ্ঞা- ৭.৩০ (ঘূর্ণির স্লটে)
পরশুরাম- ৮টা
প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি- ৮.৩০ টা
গঙ্গা- ৯টা
বিগ বস বাংলা- ৯.৩০ থেকে ১০.৩০টা
সংসার সংকীর্তণ- ১০.৩০টা
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More