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শুভশ্রীর দুর্গা সাজে ‘একঘেয়ে’! মহিষাসুর মর্দিনীতে জায়গা পেল জলসার কোন নায়িকারা?

বাতাসে এখন পুজো পুজো গন্ধ। ঢাকে কাঠি পড়ল বলে। দেবী দুর্গা রূপে এবছর আসছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এল প্রথম প্রোমো। 

Published on: Aug 26, 2026, 12:58:00 IST
By Tulika Samadder
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বেজে গিয়েছে পুজোর বাদ্যি। মা দুর্গা মর্তে এলেন বলে। আপাতত উৎসবের আমেজে মজে গোটা বাংলার মানুষ। তারই মাঝে মহালয়া ২০২৬-এর ঝলক নিয়ে এল স্টার জলসা। প্রকাশ পেল প্রোমো। যেখানে দেবী দুর্গা রূপে দেখা মিলল অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের। সঙ্গে দেবীর নানান রূপে অন্য নায়িকারা। প্রথম ঝলকেই নজর কাড়ল রূপ রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী।

স্টার জলসায় আসছে মহালয়ার অনুষ্ঠান 'রূপ রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী'।
স্টার জলসায় আসছে মহালয়ার অনুষ্ঠান 'রূপ রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী'।

শুরুতেই দেখা মিলল শুভশ্রীর। এরপর পদ্মে বিরাজমান হিয়া, নীলবসনা সুস্মিতা দে। এছাড়াও স্বস্তিকা দে, তৃণা সাহাদেরও দেখা মিলল প্রোমোতে। আর প্রথম ঝলক পেয়েই এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘সত্যি মহালায়ার ঝলক এলেই মনে হয় পুজো এসে গিয়েছে’। আরেকজন লিখলেন, ‘পুজো আসলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। এই দিনগুলো কী যে ভালো লাগে।’

তবে অনেকেই দেখা গেল এবারেও অসন্তুষ্ট জলসার মহালয়া নিয়ে। একজন লিখেছেন, ‘শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে একঘেয়ে লাগে। আমি ওর ভক্ত, ওর অভিনয়ও ভালো লাগে। কিন্তু প্রতি বছর হয় জি বাংলা, নয় স্টার জলসায় শুভশ্রী দেবী দুর্গা। একটু অন্য কাওকে দিয়ে করালে দর্শকদেরও তো ফ্রেশ লাগে।’ আরেকজন লিখলেন, ‘কোয়েলদি সেরা’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘মহালয়া দেখার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি। এটা একটা ইমোশন’।

একটি কমেন্টে লেখা হয়েছে, ‘উফফফ এখানেও তো ওভার অ্য়াক্টিং করছে স্বস্তিকা। আর নেওয়া যায় না। অভিনয় করতেই পারে না।’ সুস্মিতার এক ভক্ত লিখলেন, ‘সুস্মিতাদিকে কী সুন্দর লাগছে। আমি খুব খুশি।’

এবার স্টার জলসায় অসুর রূপে দেখা যাবে পরশুরাম ধারাবাহিকে খলনায়ক 'বিজিত'-এর চরিত্রে অভিনয় করা সায়ন কর্মকারকে। শিবের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা রণজয় বিষ্ণুকে, যিনি প্রতিজ্ঞা-র নায়ক। গত কয়েক বছর ধরে স্টার জলসার মহালয়ায় দুর্গা রূপে ছিলেন কোয়েল, তবে এবার সেই জায়গা নিয়েছেন শুভশ্রী।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/শুভশ্রীর দুর্গা সাজে ‘একঘেয়ে’! মহিষাসুর মর্দিনীতে জায়গা পেল জলসার কোন নায়িকারা?
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