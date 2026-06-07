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    Star Jalsa Update: মিলন হবে-র পর বন্ধ জলসার একসময়ের TRP টপার মেগা, আদৃতের কুমকুমের জন্য পড়ল কোপ?

    মিলন হবে কতদিনের পর বন্ধ জলসার আরও এক টিআরপি টপার মেগা। ৬০০ পর্ব পেরিয়ে শেষ হল রাঙামতীর সফর। 

    Jun 7, 2026, 09:19:04 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টেলিপাড়ায় আবারও মেগা সিরিয়াল বন্ধের মনখারাপের হাওয়া। কিছুদিন আগেই পর্দা কেঁপে বিদায় নিয়েছিল ‘মিলন হবে কতদিনের’ ধারাবাহিকটি। এবার সেই একই পথ অনুসরণ করে বন্ধ হয়ে গেল স্টার জলসার (Star Jalsha) আরও এক জনপ্রিয় মেগা ধারাবাহিক ‘রাঙামতি তিরন্দাজ’। ৬০০-রও বেশি পর্ব পার করে অবশেষে ইতি টানল। আর এই সমাপনীলগ্নে ধারাবাহিকের নায়ক ‘একলব্য’ অর্থাৎ অভিনেতা নীলাঙ্কুর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করে টিম ও দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

    মিলন হবে-র পর বন্ধ জলসার একসময়ের TRP টপার মেগা, আদৃতের কুমকুমের জন্য পড়ল কোপ?
    মিলন হবে-র পর বন্ধ জলসার একসময়ের TRP টপার মেগা, আদৃতের কুমকুমের জন্য পড়ল কোপ?

    নিজের কেরিয়ারের এই বিশেষ মোড়ে দাঁড়িয়ে অভিনেতা নীলাঙ্কুর সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন প্রযোজক-পরিচালক সুশান্ত দাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে। ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কেউ তাঁকে চিনত না, তখন সুশান্ত দাসই তাঁর ওপর ভরসা রেখেছিলেন।

    সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অভিনেতা লিখেছেন:

    ‘ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। একলব্যর সফর শেষ হলো। সুশান্ত দাস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর মতো ভাষা আমার কাছে নেই। যেদিন কেউ আমাকে চিনত না, কেউ আমার কথা শুনত না, সেদিন আমার কথা শোনার জন্য এবং এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।’

    একই সঙ্গে স্টার জলসা চ্যানেল কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন নীলাঙ্কুর। এই মেগার মাধ্যমেই তিনি একদিকে যেমন পরিচিতি পেয়েছেন, তেমনই নিজের নাচের প্রতিভা দেখানোরও বড় সুযোগ পেয়েছেন।

    অন-স্ক্রিন মা চান্দ্রেয়ী থেকে সহ-অভিনেত্রী মনীষা: সবাইকে কুর্নিশ

    একটি সিরিয়াল দীর্ঘ ৬০০ পর্ব চালানো কোনো একক ব্যক্তির কাজ নয়। আর তাই ‘রাঙামতি তিরন্দাজ’-এর পুরো কাস্ট এবং ক্রু-কে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ‘একলব্য’। সহ-অভিনেত্রী মনীষা মণ্ডলের চমৎকার অভিনয়ের প্রশংসা করে তাঁকে অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ সহকর্মী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পর্দায় যিনি তাঁর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষের উদ্দেশ্যে নীলাঙ্কুর লেখেন, ‘পর্দায় একজন অসাধারণ মা এবং পর্দার বাইরে একজন চমৎকার মানুষ হওয়ার জন্য ধন্যবাদ।’

    পরিচালক বিজয় দা, ক্রিয়েটিভ সংযুক্তা দি ছাড়াও সুদীপ্তা বাগীশ, জয়িতা গোস্বামী, এবং অন-স্ক্রিন বোন ঐশ্বর্য মণ্ডল ও শ্রীজিতা বিশ্বাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

    এছাড়াও চন্দ্রনিভ মুখোপাধ্যায়, অরিত্র দত্ত, দেবোত্তম মজুমদার, সাগর সিনহা, ঋষি, তন্ময় মজুমদারসহ সমস্ত সহ-অভিনেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাঁরা সেটে শুটিংয়ের সময় তাঁর প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Star Jalsa Update: মিলন হবে-র পর বন্ধ জলসার একসময়ের TRP টপার মেগা, আদৃতের কুমকুমের জন্য পড়ল কোপ?
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