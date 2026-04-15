Srabanti Home: ৪ কোটির ফ্ল্যাটে থাকেন শ্রাবন্তী! ঘুরে দেখুন নায়িকার বিলাসবহুল বেডরুম, তাক লাগবে

Srabanti Home: ৪ কোটির ফ্ল্যাটে থাকেন শ্রাবন্তী! ঘুরে দেখুন নায়িকার বিলাসবহুল বেডরুম, তাক লাগবে
শ্রাবন্তীর জীবনে যখনই কোনো কঠিন সময় এসেছে, তিনি আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন নিজের বাড়িতে। ইএম বাইপাস সংলগ্ন আকাশছোঁয়া আবাসন ‘আরবানা’র উঁচুতলায় শ্রাবন্তীর বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। শ্রাবন্তীর ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল এমন একটা বাড়ির, যেখানকার বারান্দায় দাঁড়ালে হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া যাবে। সেই স্বপ্ন আজ সফল।
বিতর্ক সবসময়ই তাঁর সঙ্গে রয়েছে। নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে সর্বত্র। তিন-তিনটে বিয়ে টেকেনি। তবে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও আফসোস নেই তাঁর। ১৬ বছরে পালিয়ে বিয়ে থেকে, সোনালি কেরিয়ার ছেড়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সে মা হওয়া।
শ্রাবন্তী জীবন বেঁচেছেন নিজের শর্তে। টলিউডের অন্যতম সফল বাণিজ্যিক ছবির নায়িকা, তবে নিজ অভিনয় গুণেও মুগ্ধ করেছেন শ্রাবন্তী। তাঁর জীবনে যখন ঝড়, তখন কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন অভিনেত্রী। কাজের বাইরে তাঁর শান্তির একমাত্র ঠিকানা তাঁর ভালোবাসার বাড়ি।
শ্রাবন্তীর অবসর যাপনের সঙ্গী। বাইপাস লাগোয়া হাইরাইজ আরবানা কমপ্লেক্সের বাসিন্দা শ্রাবন্তী। এই আবাসন এক কথায় তারকাখচিত। রাজ-শুভশ্রী, অরিন্দম শীল, পায়েল সরকার- কে থাকেন না আরবানায়! একবার নিজের ‘মনের ঠিকানা’ ঘুরে দেখিয়েছিলেন শ্রাবন্তী।
অফ হোয়াইট দেওয়ালে রঙ-তুলি দিয়ে নকশা কাটা,নানান ফটো-ফ্রেম সাজানো রয়েছে দেওয়ালে। শ্রাবন্তীর ফ্ল্যাটের সবচেয়ে বড় হাইলাইট তাঁর খোলা বারান্দা। কাঁচের দরজা ঠেলে সরালেই বহুতলের উপর থেকে গোটা কলকাতা শহরটাই যেন আপনি চাক্ষুস দেখতে পাবেন আর নীল আকাশ যেন আলিঙ্গন করবে আপনাকে। শ্রাবন্তীর কথায়, ‘ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল আমার বাড়ির বারান্দাটা অনেক উঁচুতে হবে, আমি ইচ্ছেমতো আকাশ দেখতে পাব’।
সোশ্যাল মিডিয়াতে মাঝেমধ্যে নিজের অন্দরমহলের ঝলক তুলে ধরেন নায়িকা। ছেলে অভিমন্যু আর পোষ্যদের নিয়েই আপাতত এখানে বাস শ্রাবন্তীর। শ্রাবন্তীর বাড়ির ভিতরে রয়েছে সাজানো বার-কাউন্টার। সেখানে নামী-দামী ব্র্যান্ডের মদ সাজানো থাকে। ঘরের ভিতর বার থাকাটা এখন নয়া ট্রেন্ড।
নায়িকার সাজানো বেডরুম আপনাকে অবাক করবে। বিছানার পিছনে সবুজ ভেলভেট শিটের উপর বিরাট আয়না, দুবাশে সোনালি বল। বিছানার বাঁ দিকে বিরাট কাঁচের জানালা দিয়ে মনোরম দৃশ্য দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে! শ্রাবন্তীর এই আলিশান ফ্ল্য়াটের বর্তমান বাজারদর ৪ কোটি!
কেমন লাগলো শ্রাবন্তীর এই সাজানো অন্দরমহল?
নায়িকাকে শেষবার পর্দায় দেখা গিয়েছে ওটিটিতে। ঠাকুমার ঝুলি ওয়েব সিরিজে তাক লাগিয়েছেন শ্রাবন্তী। এছাড়া বড়পর্দায় শ্রাবন্তীর শেষ রিলিজ ছিল দেবী চৌধুরানী।
