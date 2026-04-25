Subhash Ghai: ২৭ বছর পর আসছে তাল ২? বড় আপডেট দিলেন সুভাষ ঘাই, কী বললেন তিনি?

Subhash Ghai: ২৭ বছর পর আসছে তাল ২? বড় আপডেট দিলেন সুভাষ ঘাই, কী বললেন তিনি?
১৯৯৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কাল্ট ক্লাসিক ছবি 'তাল'-কে কে ভুলতে পারে? কেবল ছবির গল্পই নয়, এর গানগুলোও সুপারহিট হয়েছিল। পরিচালক সুভাষ ঘাইয়ের এই ছবিতে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, অক্ষয় খান্না এবং অনিল কাপুর প্রধান চরিত্রে ছিলেন। এই ছবির সিক্যুয়েলের জন্য দর্শকরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ ঘাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে 'তাল'-এর সিক্যুয়েল তৈরি হবে কিনা, এবং তাঁর উত্তর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
কী বলেছেন সুভাষ ঘাই?
'তাল 2'-এর চিত্রনাট্য প্রায় প্রস্তুত। সুভাষ ঘাই সম্প্রতি তাঁর সাক্ষাৎকারে নিশ্চিত করেছেন যে 'তাল ২'-এর চিত্রনাট্য প্রায় প্রস্তুত। এইচটি সিটির সাথে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে, সুভাষ বলেন, 'আমি যে পোস্ট শেয়ার করেছি, তাতে একটি প্রশ্ন আছে এবং দর্শকরা এর উত্তর দেবেন। আমি ১৫ বছর ধরে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি, 'আপনি 'তাল' আবার কখন তৈরি করছেন?' সেই 'তাল'-এর যে শক্তি, তা এতই শক্তিশালী যে আজকের GEN-Z-ও আমাকে বলছে 'তাল' তৈরি করুন, কিন্তু 'তাল'-এর বিষয়বস্তু যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে ততটাই কঠিন। এর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি এবং এখন আমরা ভাবছি এটাই সঠিক সময়, হয়তো আমাদের এটি তৈরি করা উচিত। এটি তৈরি করার জন্য বিশুদ্ধতা খুব জরুরি।'
পরিচালক আরও বলেন, 'যদি আপনার মনে থাকে, অক্ষয় খান্না এবং ঐশ্বরিয়া রাই (বচ্চন) 'তাল' যখন তৈরি হয়েছিল তখন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ছিল। তাই সেই বিশুদ্ধতা পর্দায় এসেছিল। অনিল কাপুর একজন তারকা ছিলেন এবং তাকে ছবিতেও একজন তারকা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। একটি ভালো চিত্রনাট্য লেখার পর মূল দায়িত্ব কাস্টিংয়ের। যে ছবিগুলো আমার চলেনি, তার কারণ ছিল শুধু ভুল কাস্টিং।'
উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারের সময় সুভাষ ঘাই 'সাইয়ারা'-র সাফল্যের কথা উল্লেখ করে আহান পান্ডে এবং অনীত পড্ডা প্রশংসা করেন, যা এই প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আপাতত ছবির কাস্ট নিয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
সুভাষ ঘাই তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে শেয়ার করেছিলেন, 'শান্তি না আবেগ? মহাজাগতিক না প্রসাধনী? অভ্যন্তরীণ না বাহ্যিক? 'তাল'-এর গল্প - এমন একটি ছবি যা তৈরি করার সাহস আমি করেছিলাম। কোনো ভিলেন ছাড়াই। কোনো সেক্স ছাড়াই। কোনো সহিংসতা ছাড়াই। গল্পটি কি এমন যা আজকের GenZ এবং আলফাও পছন্দ করবে এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা কি 'তাল ২' তৈরি করতে পারি? আজ আমার মনে এই প্রশ্ন।'