Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Raj-Subhashree-Yaalini: দেবের পাশে নেই রুক্মিণী! এদিকে বর রাজকে নিয়ে গণপতি আরাধনা শুভশ্রীর, পেলেন সাবাশি

কদিন ধরেই দেবকে ঘিরে শুবশ্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা-বিতর্ক। যদিও তাতে জল ঢেলেছেন অভিনেত্রী আগেই। সোমবার বাড়িতে গণেশ পুজো করলেন রাজ ও শুভশ্রী। মেয়ে ইয়ালিনির সঙ্গে মিষ্টি ফ্রেমে ধরা দিলেন দম্পতি। দেখুন-

Published on: Sep 14, 2026, 20:38:15 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

সোমবার গণেশ চতুর্থীর দিন গণপতির আরাধনায় মজেছেন টলিপাড়ার তারকারাও। দেব থেকে জিৎ, সকলেই বাড়ির গণেশ পুজোর ছবি-ভিডিয়ো ভাগ করে নিয়েছেন। এবার ছবি এল রাজ চক্রবর্তীর থেকেই। আরবানার বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের বাসিন্দা তাঁরা। আর ঘরেই যত্ন করে সমস্ত ধরনের পুজো করে থাকেন দুজনে। তা সে জগন্নাথদেবের পুজো হোক বা অন্নপূর্ণা পুজো। এমনকী, গত বছর মেয়ে ইয়ালিনির জন্মদিনেও বাড়িতে পুজো রেখেছিলেন তাঁরা।

রাজ-শুভশ্রীর বাড়ির গণেশ পুজো। লাইমলাইট কাড়ল ইয়ালিনি।
রাজ-শুভশ্রীর বাড়ির গণেশ পুজো। লাইমলাইট কাড়ল ইয়ালিনি।

রাজ-শুভশ্রীর গণপতি আরাধনা

একদম ঘরোয়া আয়োজনেই গণেশ পুজো করলেন রাজ ও শুভশ্রী। ছোট্ট চৌকির উপর বসানো রুপোর গণেশ মূর্তি। ঠাকুরকে পরিয়েছেন লাল গোলাপ ও সাদা পত্মের মালা। দুদিকে কলা গাছ। প্রসাদে লাড্ডু, মোয়া, মোদক।

গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে নিজেদের একটি সেলফিও শেয়ার করেছেন রাজ। যেখানে তাঁকে দেখা গেল সাদা রঙের পঞ্জাবিতে। আর বরের সঙ্গে কনট্রাস্টে লাল রঙের সালোয়ার পরেছেন শুভশ্রী। এই ছবিতে ইউভান অনুপস্থিত থাকলেও, নজর কাড়ল ইয়ালিনি। একরত্তি বসেছে মায়ের কোলের কাছে। তিনজনেরই কপালে সিঁদুরের লাল টিপ।

আর রাজের এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে প্রশংসায় ভরাল নেটপাড়া। একজন লিখল, ‘হ্যাপি ফ্যামিলি’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘শেষ ছবিটা সবচেয়ে মিষ্টি’।

কেন দেবের গণেশ পুজোয় নেই রুক্মিণী?

এদিকে সোমবার বাড়ির গণেশ পুজোর ছবি পোস্ট করেছেন দেব-ও। তবে সেখানে রুক্মিণী মৈত্রের উপস্থিতি নজর কেড়েছে নেটপাড়ার। ফের প্রশ্ন উঠেছে দেব-রুক্মিণীর সম্পর্ক নিয়ে। যদিও অভিনেত্রী আজকাল বেশিরভাগ সময়টা থাকেন মুম্বইতে। এমনকী, অক্ষয় কুমারের ছবিতে তাঁর কাজের কথাও শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কলকাতায় তাঁর না থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দেশু ৭ ঘিরে দেব-শুভশ্রীর ব্যক্তিগত জীবন বিতর্কে!

দেব ও শুভশ্রীর প্রেম চুকেবুকে গিয়েছে সেই কবেই! কিন্তু দেশু ৭ ছবিকে ঘিরে ফের চর্চায় তাঁদের রসায়ন। পুজোয় একসঙ্গে আসছেন তাঁরা। দেব বহুবার অনুরোধ করেছেন, তাঁদের দুজনের জীবনসঙ্গীকে নিয়ে যেন ট্রোল করা না হয়, তবে তাতেও থামার নাম নিচ্ছে না জল্পনা। এমনকী, মাঝে রটে যায় যে, শুভশ্রী আর রাজের দাম্পত্যে নাকি ফাটল ধরেছে। নায়িকা আলাদা বাড়িতে থাকছেন। আর পরে সেসব ভুল প্রমাণ করে রাজ-শুভশ্রী হাত ধরাধরি করে পৌঁছন উত্তম কুমারের জন্মবার্ষিকী উদযাপনে। এমনকী, গত সপ্তাহে ছেলে ইউভানের জন্মদিনেও তাঁদের দেখা যায় একসঙ্গে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Raj-Subhashree-Yaalini: দেবের পাশে নেই রুক্মিণী! এদিকে বর রাজকে নিয়ে গণপতি আরাধনা শুভশ্রীর, পেলেন সাবাশি
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes