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    Serial Update: ৯ মাসের জার্নি দুম করে শেষ! হঠাৎ বন্ধ হল এই মেগা, বিয়ারের গ্লাস হাতে পার্টিতে মাতল টিম!

    প্রায় ৯ মাস ধরে দর্শকদের বিনোদন জোগানোর পর এবং ২৫০টি এপিসোড পূর্ণ করে বন্ধ হচ্ছে এই ধারাবাহিক।

    Published on: Jul 11, 2026, 09:00:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টেলিপাড়ায় ধারাবাহিক শুরু হওয়া এবং বন্ধ হওয়া অত্যন্ত চেনা এক নিয়ম। কিন্তু কোনও কোনও মেগার আকস্মিক পথ চলা শেষ হওয়াটা দর্শক থেকে শুরু করে কলাকুশলীদের কাছেও বেশ বড়সড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। এবার তেমনই এক আকস্মিক শেষের মুখে পড়ল সান বাংলা (Sun Bangla)-র জনপ্রিয় মেগা ধারাবাহিক ‘রূপমতী’।

    ৯ মাসের জার্নি দুম করে শেষ! হঠাৎ বন্ধ হল এই মেগা, হাতে বিয়ারের গ্লাস, জমল পার্টি
    ৯ মাসের জার্নি দুম করে শেষ! হঠাৎ বন্ধ হল এই মেগা, হাতে বিয়ারের গ্লাস, জমল পার্টি

    কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, গত বুধবার অত্যন্ত চুপিসারে এবং আচমকাই সেট-এ শেষদিনের শ্যুটিং সেরে ফেললেন এই ধারাবাহিকের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও বাকি কলাকুশলীরা।

    কাউকে না জানিয়েই শেষদিনের শ্যুটিং!

    সাধারণত কোনও ধারাবাহিক বন্ধ হওয়ার অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বা প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ‘রূপমতী’-র ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। গত বুধবার স্টুডিও পাড়ায় কাউকে কোনও কিছু না জানিয়েই একদম শেষ মুহূর্তের শ্যুটিং সেরে ফেলা হয়। আকস্মিক এই ঘটনায় রূপমতী ফ্য়ানেরা শকড। সেটের পরিবেশও কিছুটা আবেগঘন ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

    ৯ মাস ও ২৫০ পর্বের জার্নি শেষ

    গত বছর ২৭শে অক্টোবর মুখ্য চরিত্রে দুই নতুন মুখ জয়িতা সান্যাল (Joyita Sanyal) এবং আয়ান ঘোষ (Ayan Ghosh)-কে নিয়ে অত্যন্ত জমকালোভাবে শুরু হয়েছিল ‘রূপমতী’ ধারাবাহিকের পথ চলা। পর্দায় জয়িতা ও আয়ানের মিষ্টি রসায়ন এবং গল্পের টানটান মোড় দর্শকদের বেশ পছন্দও ছিল। সান বাংলার মেগা হিসাবে ভালোই সাড়া ফেলেছিল রূপমতী। তবে চ্যানেলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের কারণে প্রায় ৯ মাস টিভি পর্দায় সফলভাবে সম্প্রচারিত হওয়ার পর এবং ২৫০ পর্বের মাইলফলক ছুঁয়েই পথ চলা শেষ হচ্ছে দেবরূপ ও রূপমতীর গল্পের।

    শেষ পর্বের অপেক্ষায় দর্শকেরা

    ধারাবাহিকের শ্যুটিং গত বুধবার শেষ হয়ে গেলেও, ব্যাঙ্কিং এপিসোড থাকার কারণে টিভি পর্দায় আরও কিছুদিন সম্প্রচারিত হবে এই মেগা। দেবরূপ আর রূপমতীর জীবনের জটিলতা কীভাবে কাটে এবং গল্পটি কোন হ্যাপি এন্ডিং-এর দিকে এগোয়, তা দেখার জন্যই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সান বাংলার নিয়মিত দর্শকেরা। তবে প্রিয় জুটির এভাবে আচমকা বিদায় নেওয়াটা মেগা-প্রেমীদের যে কিছুটা হতাশ করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

    পার্টি মুড অন

    সিরিয়াল শেষ, তবে বন্ধুত্বের উদযাপনে একসঙ্গে পার্টি মুডে পাওয়া গেল আয়ান, জেসমিন, জয়িতাদের। একটি পাবে জমিয়ে আড্ডা আর হুল্লোড় করতে দেখা গেল রূপমতী টিমকে। পিৎজা, বিয়ারে জমল পার্টি। সেই মুহূর্তের ঝলক ইনস্টায় ভাগ করে নেন জেসমিন। ক্যাপশনে লেখা- ‘ইয়ারো ফির মিলেঙ্গে চলতে চলতে’।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Serial Update: ৯ মাসের জার্নি দুম করে শেষ! হঠাৎ বন্ধ হল এই মেগা, বিয়ারের গ্লাস হাতে পার্টিতে মাতল টিম!
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