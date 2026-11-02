SRK-Suhana: বাবার সঙ্গে দীপিকার রোম্যান্স দেখে বিশেষ টিপ্পনী সুহানার! শাহরুখ কন্যার সাথে দুয়ার মায়ের বয়সের ফারাক কত?

SRK-Suhana: বাবার সঙ্গে দীপিকার রোম্যান্স দেখে বিশেষ টিপ্পনী সুহানার! শাহরুখ কন্যার সাথে দুয়ার মায়ের বয়সের ফারাক কত?
প্রথমবার মেয়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ। কিং নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। ডিসেম্বরে ছবি মুক্তি, কিং খানের জন্মদিনে সামনে এসেছে ছবির প্রথম গান।
জীবনের ৬১তম বসন্তে পা দিয়ে অনুরাগী ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের এক দারুণ রিটার্ন গিফট দিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। তাঁর বহুপ্রতিক্ষিত মেগা অ্যাকশন-থ্রিলার ছবি ‘কিং’ (King)-এর প্রথম রোমান্টিক গান ‘মিল যায়ে তো’ (Tu Mil Jaaye) সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পেয়েছে তাঁর জন্মদিনের মধ্যরাতে। তবে শাহরুখের এই নতুন সৃষ্টি ঘিরে চর্চার পাশাপাশি নজর কাড়ল কন্যা সুহানা খান-এর এক আবেগঘন পোস্ট, যিনি এই ছবিতে বাবার পাশাপাশি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বড় পর্দায় ডেবিউ করছেন।
সুহানার পোস্ট ও ‘কিং’-এর রোম্যান্টিক আবহাওয়া:
ছবিটির বিশেষ গানটি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে সুহানা লেখেন, ‘এই ভালোবাসার দিন ভাগ্যবানদের ভাগ্যে মেলে... যেখানে বারুদের সুবাসে ফুটে ওঠে প্রেমের গোলাপ। ভালোবাসা ও অন্যান্য লড়াইয়ের গল্প... এই ডিসেম্বরে দেখা হচ্ছে।’
গানে শাহরুখকে বন্দুক হাতে হাসিমুখে বলতে শোনা যায়, তিনি কোনো ‘কাতিল’ (খুনি) নন, তিনি একজন ‘আশিক’ (প্রেমিক)। ‘পাঠান’ ও ‘জাওয়ান’-এর পর বিদেশের চোখধাঁধানো লোকেশনে দীপিকা পাডুকোনের সঙ্গে শাহরুখের রসায়ন আবার পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে ভক্তদের মনে। দীপিকা-শাহরুখের এই রোম্য়ান্স দেখে বাকিদের পাশাপাশি ‘ফিদা’ তাঁর কন্যেও।
সুহানার পোস্টে জোয়া আখতার, মহীপ কাপুর ও নব্যা নভেলি নন্দার মতো ব্যক্তিত্বরা ভালোবাসা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। সুহানারতুতো বোন আলিয়া ছিবা পোস্টটি শেয়ার করে লিখেছেন— ‘আইকনিক’।
শাহরুখের নায়িকা ও মেয়ের বয়সের ফারাক:
পর্দায় হাঁটুর বয়সী নায়িকাদের সঙ্গে খানদের রোম্যান্স নিয়ে কম আলোচনা হয় না। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন তাঁর নিজের মেয়ে সুহানাও। দুজনের সম্পর্কের সমীকরণ পর্দায় কী হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে। তবে জানেন কি শাহরুখের পর্দার নায়িকা কত বড় সুহানার চেয়ে?
১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে জন্ম দীপিকার। তখনই শাহরুখ-গৌরীর প্রেমের শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বিয়ে করেন দুজনে। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান সুহানার জন্ম ২০০০ সালে। বয়সে দীপিকার চেয়ে ১৪ বছরের ছোট তিনি।
অরিজিৎ-এড শেরানের ঐতিহাসিক সংগীত যুগলবন্দি:
ছবিটির গান তৈরি করেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জুটি শচীন-জিগর।গানটিতে হিন্দি অংশটি গেয়েছেন বাংলার দুই গর্ব অরিজিৎ সিং ও মধুবন্তী বাগচী।গানটির অন্যতম বড় আকর্ষণ ইংরেজি র্যাপের অংশটি, যা লিখেছেন ও গেয়েছেন আন্তর্জাতিক পপ তারকা এড শিরান (Ed Sheeran)।
সুহানা খানের বড় পর্দায় পদার্পণ:
সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় ও রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে তৈরি ‘কিং’ ছবি দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে অভিষেক হতে চলেছে সুহানা খানের। ছবিতে শাহরুখ-সুহানা ও দীপিকা ছাড়াও অভিনয় করছেন অভিষেক বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়, অনিল কাপুর, জয়দীপ অহলাওয়াত ও অভয় বর্মা।
চলতি বছরের ক্রিসমাস উপলক্ষে ২০২৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে বড় পর্দায় শুভ মুক্তি পাবে ‘কিং’।
বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটি সুহানার পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নব্যা নাভেলি নন্দা হার্ট ইমোজিগুলির সাথে "ওহুওও-এর পোস্টে সুহানার পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সুহানার চাচাতো বোন আলিয়া ছিবা। সুহানার চাচাতো বোন আলিয়া ছিবা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজগুলিতে গানটি পুনরায় শেয়ার করেছেন, সুহানা এবং শাহরুখকে ট্যাগ করে এবং তাদের "আইকনিক" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মন্তব্যে আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি শাহরুখের নতুন ট্র্যাকটি পুনরাবৃত্তি করছেন। আলিয়া গৌরী খানের ভাই বিক্রান্ত ছিব্বারের মেয়ে, যার উপাধিও চিবারের বানান।
Deep Dive
তু মিল জায়ে সম্পর্কে গানটিতে অরিজিৎ সিং এবং মধুবন্তী বাগচীর কণ্ঠস্বর রয়েছে, পাশাপাশি এড শিরানের একটি ইংরেজি র্যাপ বিভাগ রয়েছে। সংগীত রচনা করেছেন শচীন-জিগার, হিন্দি গানের কথা লিখেছেন কুমার এবং ইংরেজি র্যাপ লিখেছেন এড শিরান। কোরিওগ্রাফি করেছেন পীযূষ এবং শাজিয়া। গানটি ভক্তদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য শাহরুখ মধ্যরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন। এটি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, "ভালবাসার এই যুগটি ভাগ্যবানদের দেওয়া হয়... যেখানে বারুদের সুগন্ধের মধ্যে গোলাপ ফুল ফোটে... প্রেম এবং অন্যান্য যুদ্ধের... এই ডিসেম্বরে, এখন #LoveLikeAKing #TuMilJaaye গান! #KING।
অ্যাবাউট কিং হ'ল সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এবং রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্স প্রযোজিত একটি আসন্ন অ্যাকশন থ্রিলার। ছবিতে শাহরুখ খান অভিনয় করেছেন এবং সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়, অনিল কাপুর, জয়দীপ আহলাওয়াত এবং অভয় ভার্মা সহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।
ছবিটি সুহানার প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ করে। এটি 24 ডিসেম্বর, 2026 এ বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More