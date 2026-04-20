    Serial Update: কম TRP-র জের? ৮ মাসেই দুম করে বন্ধ হল এই মেগা, কবে শেষ সম্প্রচার?

    আরও এক মেগা সিরিয়ালের পথচলা শেষ। বন্ধ হল সান বাংলার বৃন্দাবন বিলাসিনী। আট মাসেই ফুরালো      গল্প। 

    Apr 20, 2026, 11:00:22 IST
    By Priyanka Mukherjee
    টিআরপি-র ইঁদুর দৌড় নাকি গল্পের ফুরিয়ে আসা? কারণ যাই হোক না কেন, বাংলা সিরিয়ালের জগতে এখন শুধু ‘বন্ধ’ হওয়ার খবর। মাত্র আট মাসের মাথাতেই ইতি টানছে সান বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘বৃন্দাবন বিলাসিনী’। গত বছরের ৩১ আগস্ট জাঁকজমক করে শুরু হওয়া এই সফরের শেষ দিনের শুটিং ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন রাহুল গাঙ্গুলি এবং সুদীপ্তা রায়-সহ গোটা টিম।

    TRP-তে ভালো ফল, তবুও ৮ মাসেই দুম করে বন্ধ হল এই মেগা, কবে শেষ সম্প্রচার?
    TRP-তে ভালো ফল, তবুও ৮ মাসেই দুম করে বন্ধ হল এই মেগা, কবে শেষ সম্প্রচার?

    মেগা বন্ধের হিড়িক!

    সম্প্রতি স্টুডিও পাড়ায় ধারাবাহিকের আয়ু যেন কমে এসেছে। কয়েকদিন আগেই রাহুল বন্দ্য়োপাধ্য়াের অকাল মৃত্যু বিতর্কে শেষ হয়েছে ‘চিরসখা’ এবং ‘ভোলে বাবা পার করেগা’। জি বাংলা শেষ করেছে আমাদের দাদামণি। চর্চা, শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে রাঙামতি তিরন্দাজ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ‘বৃন্দাবন বিলাসিনী’-র ঝাঁপ বন্ধ হওয়া দর্শকদের মনে বিষণ্ণতা তৈরি করেছে। একের পর এক প্রিয় চরিত্রদের হারিয়ে মন খারাপ দর্শকদেরও।

    আবেগঘন শেষ দিন

    ‘বাংলা টকিজ’ প্রযোজিত এই ধারাবাহিকের শুটিংয়ের শেষ দিনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কলাকুশলীরা। রাহুল এবং সুদীপ্তার রসায়ন দর্শকদের বেশ পছন্দের ছিল, কিন্তু টিআরপি-র লড়াইয়ে হয়তো পিছিয়ে পড়াই কাল হলো এই মেগার। ‘বৃন্দাবন বিলাসিনী’র স্লটে সোমবার থেকেই দেখা যাবে সোহাগে আদরে। শ্যুটিংয়ের শেষদিন রীতিমতো চোখে জল নিয়েই কাজ শেষ করলেন কলাকুশলীরা। কেক কেটে চলল বিদায়বেলার সেলিব্রেশন। অল্প কয়েকদিনেই সান বাংলার দর্শকদের প্রিয় মেগা হয়ে ওঠেছিল বৃন্দাবন বিলাসিনী।

    নতুন জুটির নতুন গল্প

    একটি দরজা বন্ধ হলেও নতুন সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। গুঞ্জন রয়েছে, এই প্রযোজনা সংস্থার নতুন প্রজেক্টেই দেখা যেতে পারে আদৃত রায় এবং সুস্মিতা দে-র মতো জনপ্রিয় জুটিকে। অর্থাৎ, এক মেগার বিদায় আসলে নতুন কোনো বড় ধামাকারই আগাম প্রস্তুতি। যদিও আদৃত-সুস্মিতার মেগা আসবে লিডিং চ্যানেলে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

