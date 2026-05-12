    Suniel Shetty:বাঁচিয়েছিলেন ১২৮ জন মেয়ের সম্মান, কেন সেই ঘটনার কথা আজও বলেন না সুনীল শেট্টি?

    Suniel Shetty: সুনীল শেট্টিকে সিনেমায় হিরো হিসেবে বহুবার দেখা গিয়েছে, বাস্তব জীবনেও তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। কী সেই ঘটনা? 

    May 12, 2026, 21:48:07 IST
    By Swati Das Banerjee
    অনেক তারকাই আছেন যারা বাস্তব জীবনেও এমন কাজ করেন যে তাদের রিয়েল লাইফ হিরো বলা হয়। এমন একজন অভিনেতা আছেন যিনি মানব পাচার থেকে ১২৮ জন মহিলাকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি হলেন সুনীল শেট্টি। সুনীল ১৯৯৬ সালে এমন কিছু করেছিলেন যার জন্য আজও তার সাহসিকতার প্রশংসা করা হয়। কী ছিল ঘটনা?

    ১২৮ জন মেয়ের সম্মান বাঁচিয়েছিলেন সুনীল শেট্টি
    এই দুর্ঘটনাটি ১৯৯৬ সালে ঘটেছিল। বলা হয় যে এই সব গোপন থাকত যদি চারিমায়া তামাং সুনীল শেট্টির সাহসিকতার প্রশংসা না করতেন। তিনি 'দ্য ফরগটেন ওয়ানস: হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইন নেপাল'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘যখন সরকার এই অপারেশনটি কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে দ্বিধায় ছিল, তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের হিরো সুনীল শেট্টি আমাদের সমর্থন করেছিলেন।’

    ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে কী ঘটেছিল?

    ১৯৯৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মুম্বই পুলিশ কামাঠিপুরার রেডলাইট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়সী ট্র্যাফিকিংয়ের শিকার ৪৫৬ জনকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করা ৪৫৬ জন মহিলার মধ্যে ১২৮ জন নেপালের ছিলেন। এখন যেহেতু এই মহিলাদের বেশিরভাগের কাছে নাগরিকত্বের কোনও প্রমাণ ছিল না, তাই নেপাল সরকারও তাদের ফিরিয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সুনীল সবার ফ্লাইটের টিকিট বুক করেন।

    এমন এক সময়ে যখন সবাই মহিলাদের নিরাপদে কাঠমান্ডু ফেরত পাঠানোর উপায় খুঁজছিল, তখন সুনীল শেট্টি এই খবর জানতে পারেন। তিনি পরিস্থিতি নিজের হাতে নেন, একটি ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেন এবং ১২৮ জন মহিলার টিকিটের ব্যবস্থা করেন। তবে শেট্টি পুলিশকে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা এই বিষয়টি থেকে মিডিয়াকে দূরে রেখেছিলাম কারণ আমরা নিজেদের প্রশংসা করতে চাইনি। আমরা মেয়েদের ঝুঁকিতে ফেলতে চাইনি।’

    সুনীল কেন এই বিষয়ে কথা বলেননি?

    জুমের সাথে কথা বলার সময় সুনীল শেট্টি নিজেই এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি মেয়েদের উদ্ধার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি এবং তার শাশুড়ি ট্র্যাফিকিং ইন ইন্ডিয়া নামে একটি এনজিওতে কাজ করতেন, কিন্তু পরে এটির নাম হয় বিপলা ফাউন্ডেশন। তাঁর শাশুড়ি এবং আরও কিছু এনজিও একসাথে এসে মেয়েদের উদ্ধার করে।

    সুনীল আরও জানিয়েছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে কখনও কথা বলেননি কারণ এই বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপর পুলিশ কমিশনার ছাড়াও সর্বোচ্চ স্তরের গোপনীয় দলের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল।

    সুনীল শেট্টির আসন্ন চলচ্চিত্র

    সুনীল শেট্টির চলচ্চিত্রের কথা বললে, তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'কেসরি বীর'-এ, যা ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এরপর তিনি 'বর্ডার ২'-এ একটি ক্যামিও করেছিলেন। এখন তাকে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ দেখা যাবে, যেখানে সুনীল শেট্টি ছাড়াও অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, জ্যাকি শ্রফ, পরেশ রাওয়াল, আরশাদ ওয়ারসি, জনি লিভার, রবীনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ রয়েছেন।

    সুনীল শেট্টির ব্যবসা

    সুনীল শেট্টি একজন অভিনেতা হিসেবে যা আয় করেন, তার চেয়ে বেশি আয় করেন ব্যবসা থেকে। সুনীলের অনেক রেস্তোরাঁ এবং ব্যবসা রয়েছে। সুনীলের অনেক রেস্তোরাঁ চেইন রয়েছে। তাকে সর্বোচ্চ আয়কারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করা হতো।

