রোহিতের মিমিক্রি করে চমকে দিলেন সুনীল, 'এবার বিরাটও হয়ে যান’, আবদার নেটপাড়ার

রোহিতের মিমিক্রি করে চমকে দিলেন সুনীল, 'এবার বিরাটও হয়ে যান’, আবদার নেটপাড়ার
অভিনেতা সুনীল গ্রোভার সম্প্রতি ক্রিকেটার রোহিত শর্মার নকল করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিওতে অভিনেতাকে রোহিত শর্মার মতো কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। এই ভিডিওতে ভক্তদের দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
সুনীল গ্রোভার সম্প্রতি কাদের খান, জাভেদ আখতার, আমির খানের নিখুঁত নকল করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। এবার সুনীল ক্রিকেটারদেরও নকল করতে শুরু করেছেন। একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের জন্য সুনীল রোহিত শর্মার নকল করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন।
ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োয় অভিনেতাকে আইপিএল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি পরে দেখা যাচ্ছে। রোহিত শর্মার মতো তার নিজস্ব ভঙ্গিতে তাকে দেখতে ভক্তদের ভালো লাগছে। এই বিজ্ঞাপনের ভিডিওতে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে সুনীল, ক্রিকেটার রোহিত শর্মা সেজে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের জন্য এসেছেন। তাকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সিতে রোহিতের মতো কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। শারীরিক ভাষাও একই রকম। ভিডিওতে বিজ্ঞাপনটির পরিচালককে বিভ্রান্ত দেখানো হয়েছে। ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে রোহিত শর্মা সেজে থাকা সুনীল একটি বাক্যও শেষ করছেন না এবং শেষে আসল রোহিত শর্মার প্রবেশ হয়।
এই ভিডিওতে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অনেক ব্যবহারকারী তাদের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন 'পাজি, আপনাকে তো বুমরাহ লাগছে। আপনি কি এবার সেটাও করবেন?' আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'ভাই, বুমরাহকেই বেশি লাগছে', অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন যে সুনীল স্যার যে কাউকে নকল করতে পারেন, কিন্তু মুম্বইয়ের রাজাকে নয়। আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন 'আমি আমার হাসি আটকাতে পারছি না'। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন ‘এবার বিরাট কোহলিও হয়ে যান’। কিছু ব্যবহারকারী অভিনেতার এই প্রতিভার প্রশংসা করে তাকে সেরা বলেছেন।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে সুনীল গ্রোভার সেলিব্রিটিদের নকল করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন। কপিল শর্মা শো-এর জন্য তিনি সলমন খান সেজেছিলেন। এছাড়াও আমির খান এবং গীতিকার গুলজার সেজে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। কাদের খানকেও নকল করেছেন সম্প্রতি। সুনীলের এই সমস্ত চরিত্রগুলো দুর্দান্ত হিট হয়েছে।
সম্প্রতি, সুনীল গ্রোভার একটি পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই পুরস্কার অনুষ্ঠানে জাভেদ আখতারের সামনে অভিনেতা তার নকল করেছিলেন, যা দেখে তিনিও নিজের হাসি আটকাতে পারেননি। এখন সুনীলকে পরবর্তী চরিত্রে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।