‘আমার ভালো লাগেনি…', রামায়ণ টিজারে রণবীরকে দেখে কী বললেন ‘লক্ষণ’ সুনীল লহরী

‘আমার ভালো লাগেনি…', রামায়ণ টিজারে রণবীরকে দেখে কী বললেন ‘লক্ষণ’ সুনীল লহরী
নীতেশ তিওয়ারির বিগ বাজেট ছবি 'রামায়ণ' মুক্তির অপেক্ষায়, যার জন্ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দর্শকরা। এই ছবিতে রণবীর কাপুর রামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। ছবিটি নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা চলছে। 'রামায়ণ' নিয়ে ক্রমাগত আসা আপডেটগুলি দর্শকদের মধ্যে ছবির উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলছে। ২ এপ্রিল 'রামায়ণ'-এর প্রথম পর্বের টিজার, যার নাম 'রাম গ্লিম্পস', মুক্তি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'রামায়ণ' সিরিয়ালের লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করা অভিনেতা সুনীল লহরী রণবীর কাপুরের ছবি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক তিনি কী বলেছেন?
অভিনেতা সুনীল লহরী, যিনি রামানন্দ সাগরের বিখ্যাত টিভি সিরিয়াল 'রামায়ণ'-এ লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পরিচিত। সম্প্রতি পিটিআই-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেন, 'টিজারে কিছু জিনিস আমার ভালো লেগেছে, কিছু লাগেনি। আমি শুধু প্রার্থনা এবং আশা করতে পারি যে তারা আমাদের দেশের জন্য একটি চমৎকার ছবি তৈরি করবে, আমাদের সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে এবং 'রামায়ণ'-এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের মধ্যে সঠিক অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।'
সুনীল লহরী আরও বলেন, ‘রণবীর নিঃসন্দেহে একজন খুব ভালো অভিনেতা, আমি ওঁর কাজ সত্যিই খুব পছন্দ করি এবং উনি নিশ্চিতভাবে খুব ভালো অভিনয় করবেন। কিন্তু দর্শকরা তাঁকে রাম হিসেবে গ্রহণ করবে কিনা, এটাই আসল প্রশ্ন।’
লহরী বলেন, ‘যে দৃশ্যে রণবীর আলোর মধ্যে আসছেন, তাঁর প্রথম উপস্থিতিতে যে নিষ্পাপতা থাকা উচিত ছিল, তা তাতে ছিল না। সেটা আমার ভালো লাগেনি। আমার মনে হয়েছে তিনি কিছুটা কঠোর ছিলেন, তাঁর মধ্যে নিষ্পাপতার অভাব ছিল। টিজারের ভিজ্যুয়ালগুলি একটি ’সুন্দর চিত্রকর্মের' মতো মনে হচ্ছে, অন্যদিকে যদি এতে আবেগের গভীরতার অভাব থাকে, তবে তা ফাঁপা লাগতে পারে। যদি আবেগ না থাকে, তবে চিত্রকর্ম ভালো নয়। রণবীরের লুক ভালো ছিল, সঙ্গীতও ভালো ছিল, যে ইফেক্টস দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও ভালো ছিল... সামগ্রিকভাবে, ইফেক্টস ভালো ছিল।'
অভিনেতা আরও বলেন, 'আমি আশা করি তারা কোনও বড় ভুল করবে না। যদি তারা মনে করে যে তারা নিজেদের ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চায়, এবং এমন কিছু করতে চায় যা দেখে লোকেরা 'বাহ' বলবে, তবে তাদের বোঝা উচিত যে 'বাহ' ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে না; এটি সায়েন্স ফিকশন ছবিতে কাজ করে। টিজারে রাক্ষসদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা কোনও হলিউড সায়েন্স-ফিকশন ছবি থেকে উঠে এসেছে।'