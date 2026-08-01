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    ‘ওঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকত…’, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ‘লক্ষ্মণ’ সুনীল

    সুনীল লাহিড়ী সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় এবং সমাজের বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রকাশ করেন। এবার তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমর্থনে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন।

    Published on: Aug 1, 2026, 14:35:23 IST
    By Swati Das Banerjee
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    খুব সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন যে কিছু ছাত্র তাঁকে এবং তাঁর প্রয়াত মাকে গালাগালি দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের মাফ করে দিতে চান। তাঁর এই ভিডিওতে এখন পর্যন্ত অনেক সেলিব্রিটির প্রতিক্রিয়া এসেছে এবং এবার রামায়ণের লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করা সুনীল লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমর্থনে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন।

    প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ‘লক্ষ্মণ’ সুনীল
    প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ‘লক্ষ্মণ’ সুনীল

    তিনি বলেন, ‘প্রণাম বন্ধুদের, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কত বড় হৃদয়। ২০ তারিখের আন্দোলনে তাঁর প্রয়াত মাতার, তাঁকে এবং আমাদের সেনা নিয়ে কত রকম কথা বলা হয়েছে। তারপরও তিনি সকলকে মাফ করে দিয়েছেন। যদি ওঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকত তবে কঠোর শাস্তি দিত। এটি তাঁর মহানতা।’

    সুনীল আরও বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে আমার একটি পুরনো প্রবাদ মনে পড়ে। ছোটদের উচিত বড়দের মাপ করা। কারণ, ভৃগু মারে লাথি।’

    সুনীল বলেন, ‘আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের এমন একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন। এমন প্রধানমন্ত্রীকে আমার কোটি কোটি নমন। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের একজন প্রধানমন্ত্রী আছে যিনি বিশ্বের কাছে কঠোর, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষদের কাছে নরম। হয়তো আমার এই কথা অনেকের ভাল নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমি কিছু মনে করি না। আপনারা সবাই সুখে থাকুন, আনন্দে থাকুন। জয় শ্রী রাম।’

    ছাত্রদের প্রতিবাদে সুনীল সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন যে সম্প্রতি পরীক্ষার পেপার লিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কিছু যুব প্রজেন্ঠি যে ফ্রাস্ট্রেশন দেখিয়েছে, তা তাদের সংস্কারের উপর প্রশ্ন তোলে।

    রণবীরে নিয়ে সুনীল

    কিছুদিন আগে রণবীরের রামায়ণে রামের চরিত্রে অভিনয় করা নিয়ে সুনীল বলেন, ‘এতে কোনও সন্দেহ নেই যে রণবীর একজন ভাল অভিনেতা। আমি তাঁর কাজ পছন্দ করি এবং তিনি ভাল পারফর্ম করবেন। কিন্তু দর্শকরা কি তাঁকে রামের লুকে গ্রহণ করবে কি না, তা একটি প্রশ্ন।’

    সুনীল একথাও বলেন যে তিনি আশা করেন নির্মাতারা কোনও ভুল করবেন না। যদি তারা মনে করেন যে তারা কিছু ভিন্ন দেখাবেন এবং কিছু ভিন্ন করবেন যাতে মানুষ বলে 'ওয়াও', তবে তাদের বুঝতে হবে যে এখানে 'ওয়াও' ফ্যাক্টর কাজ করবে না।

    Home/Entertainment/‘ওঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকত…’, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ‘লক্ষ্মণ’ সুনীল
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