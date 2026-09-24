'লজ্জা পাওয়া উচিত...', সলমনকে নিয়ে এমন কথা কেন বললেন সুনীল?
কিছুদিন আগে বিগ বস অনুষ্ঠান চলাকালীন ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন সলমন খান। ক্যাটরিনা কাইফের বডি শেমিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজেই বিবস্ত্র হয়ে যান ভাইজান। কিন্তু এবার সলমনের এই কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানালেন সুনীল পাল।
কিছুদিন আগে বিগ বস অনুষ্ঠান চলাকালীন ট্রোলারদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন সলমন খান। ক্যাটরিনা কাইফের বডি শেমিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজেই বিবস্ত্র হয়ে যান ভাইজান। কিন্তু এবার সলমনের এই কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানালেন সুনীল পাল। অভিনেতাকে ‘ট্রোল’ করার পাশাপাশি শো-টিকে একটি "নর্দমা" বলেও অভিহিত করেছেন।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সুনীলকে দেখা গেছে, যেখানে তিনি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন। সেলিব্রেটি ট্রোলিং নিয়ে সালমানের মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, কৌতুক অভিনেতা বলেন, ‘আমরা সলমন খানকে তৈরি করেছি, সলমন খান আমাদের তৈরি করেননি। সলমন খান আজ আমাদের সকলের কারণে, ভারতের জনগণের কারণেই একজন তারকা।’
সুনীল বলেন, হনুমান অংশ যেখানে ২ কোটি দিয়ে ছবি তৈরি করে ৫০০ কোটি উপার্জন করছে, সেখানে আপনারা ৫০০ কোটি টাকায় তৈরি একটি ছবি ৫০ কোটি টাকাও আয় করতে পারছে না । আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। সলমন খান, শাহরুখ খান, সবাই, দয়া করে এর থেকে একটি শিক্ষা নিন।'
তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা এত বড় তারকা যে আপনারা কর্পোরেট শ্রমিক এবং চলচ্চিত্র শিল্পকে কিনে নিয়েছেন, এবং ছোটখাটো মানুষেরা ছবি বানাতে পারছে না। ভগবান হনুমান এবং নিম করোলি বাবার কৃপায় হনুমান অংশ এত আয় করতে পেরেছে।’
সুনীল আরও বলেন, বিগ বস বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই শো-তে এমন সব সেলিব্রিটিদের আনা হয় যারা দেশের জন্য 'বড় ক্ষতি', এবং তাদেরই তারকা বানিয়ে দেওয়া হয়।
সালমান খান কী বলেছিলেন?
'উইকেন্ড কা ভার' অনুষ্ঠানে সলমন সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকাদের চেহারা নিয়ে কীভাবে ট্রোল করা হয়, সে বিষয়ে কথা বলেন। সঞ্চালক জানান যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে 'বুড়ো' বলার পর তিনিও এমন ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন, এবং কিছু লোক তাঁর নতুন টাক মাথা নিয়েও ঠাট্টা করেছিল। এরপর অভিনেতা ক্যাটরিনা কাইফের সন্তান জন্মদানের পর ওজন বেড়ে যাওয়া নিয়ে যারা ট্রোল করছে, তাদের পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, ‘গর্ভবতী হওয়ার পর সবারই ওজন বাড়ে। সে যখন সিনেমায় ফিরবে, তখন আবার আগের মতো ফিট হয়ে যাবে। সে তার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চায়।’