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    ডবল ধামাল! একতার ছবির হাত ধরে অভিনয়ে আসছেন সুনিতা, মুখ্য ভূমিকায় ছেলে যশ

    বলিউড অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনিতা আহুজা তাঁর বলিউড ডেবিউ করতে যাচ্ছেন। বিশেষ কথা হলো, তিনি ছেলে যশবর্ধনের প্রথম ছবিতে তাঁর সাথে দেখা যাবে। ছবিটি এই সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেতে পারে।

    Published on: Jul 12, 2026, 17:17:00 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বলিউড অভিনেত্রী গোবিন্দার স্ত্রী সুনিতা আহুজা তাঁর স্বভাবের জন্য গত কিছু সময় ধরে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। সুনিতার খোলামেলা স্বভাব ফ্যানদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু এখন সুনিতা শুধু ইউটিউব ভিডিও বা শোতে নয়, চলচ্চিত্রেও দেখা দিতে চলেছেন।

    একতার ছবির হাত ধরে অভিনয়ে আসছেন সুনিতা
    একতার ছবির হাত ধরে অভিনয়ে আসছেন সুনিতা

    সুনিতা এবার একতা কাপুরের ছবিতে অভিনয় করবেন। এই ছবিতে সুনিতা তাঁর ছেলে যশবর্ধনের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবিটি এই সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেতে পারে।

    সুনিতা আহুজা বলিউড ডেবিউ সম্পর্কে

    ANI-এর সাথে কথা বলার সময় সুনিতা বলেছেন, 'আমি যশের সাথে ছবি করছি। সেপ্টেম্বর মাসে ছবিটি মুক্তি পাবে। আমি একতা কাপুরকে খুব ভালোবাসি। ওঁর জন্যই আমি নেটফ্লিক্সের শোটি করেছি এবং আমি ওঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করি। উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন। যশের ছবিতে আমি তার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছি। সম্ভবত ইন্ডাস্ট্রিতে এটা প্রথমবার ঘটছে যে মা এবং ছেলে এক সাথে যাত্রা শুরু করছেন।'

    গোবিন্দার মেয়ে টিনা হয়েছে ব্যর্থ

    সুনিতা এবং গোবিন্দার মেয়ে টিনা আহুজা আগে থেকেই ছবিতে ভাগ্য পরীক্ষা করেছেন। ২০১৫ সালে 'সেকেন্ড হ্যান্ড হাজব্যান্ড' ছবিতে তাকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু টিনা এই ছবির মাধ্যমে বিশেষ কিছু করতে পারেননি এবং তার ক্যারিয়ার শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়।

    সুনিতা জানান যে তিনি একতা কাপুরের ছবিতে থাকবেন যেখানে তিনি যশের মায়ের চরিত্রে রয়েছেন। এছাড়াও রিপোর্ট রয়েছে যে যশ দক্ষিণের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে ছবির শুটিং করেছেন। যদিও, এই ছবির সাথে সম্পর্কিত কোন বড় তথ্য সামনে আসেনি।

    উল্লেখ্য, গোবিন্দা এবং সুনিতার সম্পর্ক গত কিছু সময় ধরে খবরের শিরোনামে রয়েছে। সুনীতা অভিনেতার বিরুদ্ধে এক্সট্রা মেরিটাল আফেয়ারের অভিযোগ এনেছেন এবং অন্য একজন মহিলার প্রতি তাঁর বাড়ি ভাঙার অভিযোগ করেছেন। রিপোর্টে এসেছে যে সুনিতা এবং গোবিন্দা বহু বছর পর তালাক নিচ্ছেন। তবে কিছু সময় পরে তাদের একসাথে দেখা গেছে। সম্প্রতি গোবিন্দা, স্ত্রী সুনিতাকে একতা কাপুরের শো 'লকআপ ২' এ নিয়ে গিয়েছিলেন।

    Home/Entertainment/ডবল ধামাল! একতার ছবির হাত ধরে অভিনয়ে আসছেন সুনিতা, মুখ্য ভূমিকায় ছেলে যশ
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