Govinda-Sunita: ‘শুধু আমার আর আমার ছেলের কথা বলুন’—গোবিন্দের কামব্যাক সিনেমা ‘রূপা’ নিয়ে প্রশ্নে সুনীতার জবাব
গোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজাকে ঘিরে ফের শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ‘লকআপ ২’ থেকে বেরিয়ে স্বামীর আসন্ন ছবি ‘রূপা’ নিয়ে কথা বলতে স্পষ্ট অস্বীকার করেন সুনীতা। বরং তিনি বারবার ছেলে যশবর্ধনের আসন্ন ছবির প্রচার করেন। তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।
বলিউড সুপারস্টার গোবিন্দ ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা সম্প্রতি বেশ আলোচনায় রয়েছেন। সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের রিয়্যালিটি শো ‘লকআপ ২’-এ অংশ নিয়েছিলেন সুনীতা। শো চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে নিতে স্বয়ং গোবিন্দ পৌঁছে যান। সেই দৃশ্য দেখে অনেক অনুরাগীই মনে করেছিলেন, দু'জনের সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা হয়তো মিটে গিয়েছে।
তবে শো থেকে বেরিয়ে এসে সুনীতার একটি মন্তব্য ফের বাড়িয়ে দিয়েছে জল্পনা। সম্প্রতি গোবিন্দ সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, তিনি ‘রূপা’ ছবির মাধ্যমে বড়পর্দায় প্রত্যাবর্তন করছেন। সেই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন রানি স্বর্ণকার।
‘লকআপ ২’ থেকে বেরোনোর পর পাপারাজ্জিরা সুনীতার কাছে গোবিন্দের এই নতুন ছবি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, “এটা ‘রূপা’ নিয়ে কথা বলার জায়গা নয়। আপনারা শুধু আমার আর আমার ছেলে যশবর্ধনের আসন্ন ছবির কথা বলুন। একতা কাপুর এই ছবির প্রযোজক, তিনি অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছেন। সব জায়গায় শুধু যশবর্ধন-সুনীতার কথাই হোক। অন্য কারও সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।”
পরে যখন তাঁকে জানানো হয়, একই সাংবাদিক বৈঠকে গোবিন্দ নিজেই ছেলে যশবর্ধনের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে নিজের থেকেও ভালো বলেছেন, তখন সুনীতা গর্বের সঙ্গে বলেন, “ও তো আমার ছেলে। সংস্কারেও এগিয়ে, প্রতিভাতেও এগিয়ে। আমি ওকে বড় করেছি, ওর সঙ্গে কাজ করেছি, তাই জানি ও অনেক দূর যাবে। আপনারা শুধু আমার আর আমার ছেলের উপর ভালোবাসা রাখুন।”
সুনীতার এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। কেউ লিখেছেন, “মনে হচ্ছে গোবিন্দের নতুন নায়িকাকে নিয়ে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে।” আবার অন্য একজনের মন্তব্য, “ওনার কথায় মনে হচ্ছে অনেক কিছুই বলতে চাইছেন, কিন্তু বলছেন না।” আরেক নেটিজেন লিখেছেন, “গোবিন্দকে নিয়ে যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, তা হয়তো পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়।”
তবে এই সমস্ত মন্তব্যই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। গোবিন্দ বা সুনীতা—কেউই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেননি।
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