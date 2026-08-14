কেমন হল সানি দেওলের বাটোয়ারা ১৯৪৭? ‘প্রথমার্ধ বেশ শক্তিশালী, বিশেষ করে…’

কেমন হল সানি দেওলের বাটোয়ারা ১৯৪৭? ‘প্রথমার্ধ বেশ শক্তিশালী, বিশেষ করে…’
সানি দেওলের ছবি ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ মুক্তি পেয়েছে এবং আপনি যদি ছবিটি দেখার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে প্রথমে দর্শকদের টুইটার রিভিউগুলো পড়ে নিন।
সানি দেওলের সিনেমা ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’ শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ছবিটি নিয়ে উত্তেজনা-আলোচনা ছিল তুঙ্গে। সানির সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রীতি জিন্টা, করণ দেওল এবং শাবানা আজমি। আপনি যদি ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে চলুন সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকদের দেওয়া রিভিউগুলো দেখে নেওয়া যাক।
কী লিখছেন দর্শকরা টুইটারে?
একজন লিখেছেন, ‘বিশ্বাস করুন বা না করুন, বাটোয়ারা ১৯৪৭ লম্বা রেসের ঘোড়া।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর প্রথমার্ধ বেশ শক্তিশালী, বিশেষ করে দেশভাগের ঘোষণার পরের রেলস্টেশনের দৃশ্যটি।’
আরেকজন লিখেছেন, ‘রাজকুমার সন্তোষি কী সুন্দর এবং শক্তিশালী একটি ছবি বানিয়েছেন। সানি দেওল তাঁর কেরিয়ারের সেরা অভিনয়টা করেছেন। ছবিটির অ্যাকশনও দুর্দান্ত।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭ সানি দেওলের কেরিয়ারের সেরা ছবি। এমনকী গদর-এর চেয়েও ভালো।’
আবার আরেকজন লিখেছেন যে, ছবিটিতে খুব বেশি চিৎকার-চেঁচামেচি রয়েছে। সানি দেওলের সংলাপগুলো উচ্চস্বরের এবং অতিরিক্ত নাটকীয়। ছবির কাহিনি অতীতে আটকে আছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ ধীরগতির। কিছু মানুষের আবার মনে ধরেছে করণ এবং সানির মধ্যকার রসায়ন। একটু টুইটে লেখা হয়, সানি এবং করণের মধ্যকার রসায়ন একেবারে বাস্তব মনে হয়। পর্দায় তাদের মধ্যকার বন্ধন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
পার্টিশন ১৯৪৭ টিম
পার্টিশন ১৯৪৭-এর কথা বলতে গেলে, ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী এবং প্রযোজনা করেছেন আমির খান। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন আলি ফজল, অভিমন্যু সিং, কণিকা কাপুর এবং খুশি হাজারে।
পার্টিশন ১৯৪৭-এর গল্প
এই ছবিতে সানি দেওল একজন মুসলিম পুরুষের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি দেশভাগের সময় পাকিস্তানে চলে যান এবং আবিষ্কার করেন যে তার বাড়িতে আগে থেকেই একজন হিন্দু মহিলা রয়েছে। সেই মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে সানির সম্মুখীন হওয়া প্রতিকূলতাগুলোকে কেন্দ্র করেই সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে।
আওয়ারাপন ২-র সঙ্গে টক্কর বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর
উল্লেখ্য যে, বাটোয়ারা ১৯৪৭ প্রতিযোগিতা করছে ইমরান হাশমির আওয়ারাপন ২-এর সঙ্গে। দুটি ছবিই ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে। যদিও অগ্রিম বুকিং-এর ক্ষেত্রে ইমরানের ছবিটি এগিয়ে আছে, প্রথম দিনের বক্স অফিসের ফলাফলই বলে দেবে এই প্রতিযোগিতায় কোন ছবি জয়ী হয়।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
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