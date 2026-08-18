চাননি অভিনেতা হতে, বেছেছিলেন অন্য পেশা! বাবার কারণে সানির এই শখ অপূর্ণই থেকে যায়

চাননি অভিনেতা হতে, বেছেছিলেন অন্য পেশা! বাবার কারণে সানির এই শখ অপূর্ণই থেকে যায়
সানি দেওল জানিয়েছেন যে তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল যা তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা ধর্মেন্দ্রের কারণে তা করতে পারেননি। সানি এই কথাটি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।
সানি দেওলের সঙ্গে তার বাবা ধর্মেন্দ্রের একটি দৃঢ় বন্ধন ছিল। সবসময় অভিনেতা বাবার পরামর্শ শুনতেন। সম্প্রতি, সানি তাঁর জীবনের একটি স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন, যা তিনি তার বাবা ধর্মেন্দ্রের কারণে পূরণ করতে পারেননি। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শো-তে সানি প্রকাশ করেন যে তিনি একজন পেশাদার ফর্মুলা ওয়ান রেসিং ড্রাইভার হতে চেয়েছিলেন।
কী বললেন সানি?
সানি দেওল তার ছবি 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'-এর প্রচারের জন্য কেবিসি-তে গিয়েছিলেন। সানির সঙ্গে বিগ বি-র শো-তে আমির খান এবং প্রীতি জিন্টাও ছিলেন। এরপর অমিতাভ বচ্চন সানিকে রেসিং-এর প্রতি তার আগ্রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করেন, ‘সানি আমরা শুনেছি তুমি রেসিং ড্রাইভার হতে চেয়েছিলে? ফর্মুলা ওয়ানের মতো?’
ধর্মেন্দ্র কেন রাজি হননি
এর উত্তরে সানি ব্যাখ্যা করেন যে তার বাবা তার প্রতি খুব রক্ষণশীল ছিলেন এবং এই কারণে তাকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ খেলাধুলা করতে দিতেন না।
সানি দেওল বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার এমন অনেক শখ ছিল। আমি গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসতাম। আপনারা জানেন, আমরা যখনই খেলাধুলা বা অন্য কিছু করতে চাইতাম, আমাদের বাবা তাঁর রক্ষণশীল স্বভাবের কারণে অনুমতি দিতেন না। তাই, এই ইচ্ছেগুলো অপূর্ণই থেকে যায়।’ যদিও তাঁর রেসিংয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়নি, তিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে বেশ সফল প্রমাণিত হয়েছেন।
সানির সিনেমা কেরিয়ার
ধর্মেন্দ্রের মতো সানি দেওলও বলিউডে অনেক দুর্দান্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে 'বেতাব' দিয়ে ডেবিউ করা এই অভিনেতা পরে 'ত্রিদেব', 'অর্জুন', 'ঘায়েল', 'দামিনী', 'বর্ডার', 'জিদ্দি' এবং 'ইন্ডিয়ান'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন। 'দামিনী' ছবিতে তাঁর একটি সংলাপ ব্যাপক হিট হয়েছিল এবং আজও আদালতের মামলায় এটি প্রায়শই উদ্ধৃত করা হয়।
সানির ছবি 'বাটোয়ারা ১৯৪৭'
সানি দেওলের 'বাটোয়ারা ১৯৪৭' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। প্রীতি জিন্টা, করণ দেওল, শাবানা আজমি এবং আলি ফজলের মত তারকারা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার সন্তোষী এবং প্রযোজনা করেছেন আমির খান।
আওয়ারাপন ২-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা
ইমরান হাশমির ছবি ‘আওয়ারাপান ২’ শুক্রবার ‘বাটোয়ারা ১৯৪৭’-এর সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে। এই বক্স অফিস লড়াইয়ে ইমরানের ‘আওয়ারাপান ২’ এগিয়ে আছে। প্রথম চার দিনে আওয়ারাপন ২-এর আয় বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১৩০ কোটি টাকার বেশি। আর বাটোয়ারা ১৯৪৭-এর ৪ দিনের বিশ্বব্যপী আয় ৪০ কোটি টাকা।
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