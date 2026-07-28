দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা দিবসে আসছে সানি দেওলের বাটওয়ারা ১৯৪৭! কোনো কাট ছাড়াই পেল ‘এ’ সার্টিফিকেট

দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা দিবসে আসছে সানি দেওলের বাটওয়ারা ১৯৪৭! কোনো কাট ছাড়াই পেল ‘এ’ সার্টিফিকেট
সানি দেওলের বাটওয়ারা ১৯৪৭ ‘এ’ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ধর্মেন্দ্র-পুত্র এই নিয়ে তাঁর বার্তায় লেখেন, ‘আমরা আনন্দিত যে বাটওয়ারা ১৯৪৭ সিবিএফসি দ্বারা একটিও কাট ছাড়াই ক্লিয়ার করা হয়েছে এবং এটিকে এ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ১৪ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে এটি দেখুন।’
সানি দেওল অভিনীত এবং রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত ‘বাটওয়ারা ১৯৪৭’ সিনেমাটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন থেকে কোনো কাট ছাড়াই মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছে। সোমবার সানি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সেই খবর ভাগ করে নেন। যদিও ছবিটিকে ‘এ’ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ধর্মেন্দ্র-পুত্র এই নিয়ে তাঁর বার্তায় লেখেন, ‘আমরা আনন্দিত যে বাটওয়ারা ১৯৪৭ সিবিএফসি দ্বারা একটিও কাট ছাড়াই ক্লিয়ার করা হয়েছে এবং এটিকে এ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। মানবতা ও ভালোবাসার ওপর নির্মিত একটি সিনেমা। ১৪ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে এটি দেখুন।’
'বাটওয়ারা ১৯৪৭' দেশভাগের পটভূমিতে তৈরি এক আবেগঘন ছবি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মোহাজির (মহাজির) মুসলিম পরিবার, যারা দেশভাগের পর লাহোরে এসে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেই বাড়ি ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন এক প্রবীণ হিন্দু মহিলা। এরপরই শুরু হয় দুই পরিবারের টানাপোড়েন, যা ধীরে ধীরে মানবিক সম্পর্ক ও সহাবস্থানের এক গভীর কাহিনিতে রূপ নেয়।
প্রশংসিত নাট্যকার আসগর ওয়াজাহাত-এর বিখ্যাত নাটক 'জিস লাহোর নাই ভেখ্যা, ও জামিয়া ই নাই' অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি দেশভাগের মতো ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়ের মধ্যেও মানবতা, সহমর্মিতা ও আশার বার্তা তুলে ধরবে।
ছবিটি প্রথমবারের মতো একসঙ্গে নিয়ে এসেছে সানি দেওল, রাজকুমার সন্তোষী এবং আমির খানকে। প্রযোজক আমির খান জানিয়েছেন, এটি ধর্মেন্দ্রর অন্যতম প্রিয় চিত্রনাট্য ছিল। তিনি বলেন, ‘আমি খুব খুশি যে ধর্মজি ছবিটি দেখে যেতে পেরেছেন।’
অন্যদিকে, এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর ফের একসঙ্গে কাজ করছেন সানি দেওল ও রাজকুমার সন্তোষী। এর আগে তাঁদের জুটি ‘ঘায়াল’, ‘দামিনী’ এবং ‘ঘাতক’-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবি উপহার দিয়েছে। সানি দেওল বলেন, বহু বছর ধরেই 'লাহোর ১৯৪৭'-এর গল্প নিয়ে কাজ চলছিল। অনেক অভিনেতার কাছে গল্পটি গিয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে ছবিটি তৈরি হয়নি। তাঁর কথায়, ‘গদর ২-এর সাফল্যের পরই সবকিছু সম্ভব হয়েছে।’
ছবিতে সানি দেওলের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন শাবানা আজমি, প্রীতি জিন্টা, করণ দেওল, আলি ফজল, অভিমন্যু সিং, খুশি হাজারে এবং কানিকা কাপুর। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ছবির মাধ্যমে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর বড় পর্দায় ফিরছেন প্রীতি জিন্টা। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন এআর. রহমান এবং গানের কথা লিখেছেন জাভেদ আখতার। 'বাটওয়ারা ১৯৪৭' আগামী ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
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