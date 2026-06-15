কবে মুক্তি পাবে সানির ‘গদর ৩’! ব্লকবাস্টার সিনেমা নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পরিচালক

কবে মুক্তি পাবে সানির ‘গদর ৩’! ব্লকবাস্টার সিনেমা নিয়ে বড় আপডেট দিলেন পরিচালক
সানি দেওলের 'গদর' ছবির পরিচালক অনিল শর্মা 'গদর ৩' নিয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। ছবিটি আগামী বছর ফ্লোরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ছবিতে অনেক নতুন মুখও দেখা যাবে।
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘গদর’-এর তৃতীয় কিস্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল ছিল। এবার সেই অপেক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করলেন পরিচালক অনিল শর্মা। ‘গদর: এক প্রেম কথা’-র মুক্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি জানিয়েছেন, ‘গদর ৩’-এর কাজ এগিয়ে চলেছে এবং সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী বছর থেকেই ছবির শুটিং শুরু হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ২০২৭ সালেই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
২০০১ সালের ১৫ জুন মুক্তি পেয়েছিল সানি দেওল এবং আমিশা প্যাটেল অভিনীত ‘গদর: এক প্রেম কথা’। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পটভূমিতে নির্মিত এই প্রেমের গল্প সেই সময় বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। দর্শকদের বিপুল ভালোবাসা এবং অসাধারণ ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণে ছবিটি হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এরপর ২২ বছর পর, ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘গদর ২’, যা আবারও বক্স অফিসে রেকর্ড গড়ে প্রমাণ করে দেয় যে, তারা সিং চরিত্রের জনপ্রিয়তা এত বছর পরও অটুট।
এবার সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আসতে চলেছে ‘গদর ৩’। ছবির অগ্রগতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক অনিল শর্মা জানান, তিনি শুধুমাত্র সিক্যুয়েল তৈরির জন্য সিক্যুয়েল বানাতে চান না। তাঁর মতে, প্রতিটি পরবর্তী কিস্তির গল্প আগেরটির চেয়ে আরও বড়, শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হওয়া উচিত।
পরিচালক বলেন, ‘আমার কাছে যদি 'গদর'-এর গল্প একটি বোমার মতো হয়ে থাকে, তাহলে 'গদর ২' ছিল অ্যাটম বোমা। আর এখন 'গদর ৩' বানানোর জন্য আমার এমন একটি গল্প দরকার যা নিউক্লিয়ার বোমার মতো শক্তিশালী হবে। সেই মানের গল্প পেলেই আমরা এই ছবিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারব।’
তিনি আরও জানান, বর্তমানে ছবির চিত্রনাট্যের উপর জোরকদমে কাজ চলছে। গল্পকে আরও শক্তিশালী ও দর্শকপ্রিয় করে তুলতে একাধিক দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অনিল শর্মার কথায়, ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর থেকেই গদর ৩-এর কাজ শুরু হয়ে যাবে।’
এদিকে, ছবির কাস্ট নিয়েও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছে যে ‘গদর ৩’-এ কিছু নতুন মুখ দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি এমনও খবর রয়েছে যে প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকর ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
‘গদর’ ফ্র্যাঞ্চাইজির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল এর আবেগঘন গল্প, দেশপ্রেমের অনুভূতি এবং সানি দেওলের শক্তিশালী অভিনয়। ২০০১ সালে মুক্তির পর ছবিটি শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যই পায়নি, বরং জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছিল। তারা সিং এবং সাকিনার প্রেমকাহিনি আজও দর্শকদের মনে সমানভাবে জায়গা করে আছে।
২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘গদর ২’-ও একইভাবে দর্শকদের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। ছবিটি মুক্তির পর একাধিক বক্স অফিস রেকর্ড ভেঙে দেয় এবং বছরের অন্যতম সফল হিন্দি চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। সেই কারণেই এখন দর্শকদের প্রত্যাশা ‘গদর ৩’-কে ঘিরে আরও বেড়ে গেছে।
অন্য দিকে, সানি দেওলের কেরিয়ারও বর্তমানে ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক বড় প্রজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে আগামী দিনে। জানা গিয়েছে, তিনি আমির খানের প্রযোজনায় নির্মিত ‘বাটওয়ারা ১৯৪৭’ (পূর্বে 'লাহোর ১৯৪৭' নামে পরিচিত) ছবিতে অভিনয় করছেন। এছাড়াও নীতেশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত ‘রামায়ণ’-এ রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁকে হনুমানের চরিত্রে দেখা যেতে পারে বলে খবর।
এর পাশাপাশি ‘গবরু’ নামের একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটের ছবি এবং ‘বাপ’ শিরোনামের একটি বড় বাজেটের সিনেমাতেও অভিনয় করছেন সানি। শুধু বড় পর্দাই নয়, ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও অভিষেকের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ‘ইক্কা’ নামের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমে দর্শকদের সামনে আসবেন এই অভিনেতা।
সব মিলিয়ে, ‘গদর ৩’-এর ঘোষণা এবং সানি দেওলের একাধিক আসন্ন প্রকল্প বলিউডপ্রেমীদের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে। এখন দেখার বিষয়, অনিল শর্মার কথামতো ‘নিউক্লিয়ার বোমা’ গল্প নিয়ে যখন ‘গদর ৩’ বড় পর্দায় আসে, তখন তা দর্শকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারে।
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