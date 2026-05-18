Sushant Singh Rajput: সুশান্ত গড়েছিলেন এমন এক রেকর্ড, যা ভাঙতে পারেননি সলমন-শাহরুখও

Sushant Singh Rajput: সুশান্ত গড়েছিলেন এমন এক রেকর্ড, যা ভাঙতে পারেননি সলমন-শাহরুখও
Sushant Singh Rajput: বলিউডের উদীয়মান তারকা সুশান্ত সিং রাজপুত ছোট পর্দা থেকে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, একজন আউটসাইডার হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলিউডে নিজের একটি পরিচিতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর কেরিয়ারে সুশান্ত যতগুলো ছবি করেছেন, সবকটিতেই তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে বড় তারকাদের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়েছিলেন। কিন্তু সুশান্তের মৃত্যু সবাইকে গভীরভাবে ভেঙে দিয়েছিল।
১৪ জুন ২০২০-তে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ভক্তদের শোকস্তব্ধ করে দেয়। অভিনেতার মৃত্যুর পর বলিউড দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যেখানে অনেক তারকা স্বজনপোষণ নিয়ে তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেখানে অনেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু সুশান্ত সিং রাজপুতের নামে এমন একটি রেকর্ড রয়েছে যা আজও বলিউডের কোনো অভিনেতা ভাঙতে পারেননি।
কী সেই বিশেষ রেকর্ড?
এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সুশান্ত সিং রাজপুত ইন্ডাস্ট্রির একজন প্রতিভাবান এবং অত্যন্ত যোগ্য অভিনেতা ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নামে একটি বিশেষ রেকর্ড রয়েছে যা আজও সলমন খান থেকে শুরু করে শাহরুখ খান বা অন্য কোনো অভিনেতা ভাঙতে পারেননি। আসলে, সুশান্তের নামে বলিউডের একমাত্র অভিনেতা হওয়ার রেকর্ড রয়েছে, যিনি আমেরিকান সুপারমডেল ক্যান্ডাল জেনারের (Kendall Jenner) সাথে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনের জন্য ফটোশুট করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ফটোশুটটি ২০১৭ সালে ভোগ ইন্ডিয়া (Vogue India) ম্যাগাজিনের জন্য করা হয়েছিল।
কোথায় হয়েছিল এই ফটোশুট?
সুশান্ত সিং রাজপুত এবং আমেরিকান সুপারমডেল ক্যান্ডাল জেনারের এই ফটোশুটটি ২০১৭ সালে জয়পুরের ঐতিহাসিক সামোদ প্যালেসে হয়েছিল। এই বিশেষ প্রকল্পটি বিশ্বের বিখ্যাত ফ্যাশন ফটোগ্রাফার মারিও টেসটিনো (Mario Testino) তাঁর ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন। এই ফটোশুটটি ভোগ ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনের ১০তম বার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা ছিল।
বলিউডের একমাত্র অভিনেতা এই আন্তর্জাতিক কভার এবং সম্পাদকীয় ফিচারে ক্যান্ডাল জেনারের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করা সুশান্ত সিং রাজপুত ভারতের একমাত্র অভিনেতা ছিলেন। এই শুট ছাড়াও, সুশান্ত সিং তাঁর অসাধারণ অভিনয় এবং জ্যোতির্বিদ্যায় (Astronomy) গভীর আগ্রহের জন্যও পরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আজও ভক্তরা তাঁকে খুব মিস করেন।
সুশান্ত সিং রাজপুতের ওয়ার্কফ্রন্ট
সুশান্ত সিং রাজপুতে 'কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল' সিরিয়ালে 'প্রীত জুনেজা'র চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি জি টিভির জনপ্রিয় সিরিয়াল 'পবিত্র রিস্তা' থেকে ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করেন। সিনেমার কেরিয়ারের কথা বললে, তিনি 'কাই পো চে!', 'এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি', 'ছিছোড়ে' এবং 'দিল বেচারা', 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স', 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বকশি!' এর মতো ব্লকবাস্টার ছবিগুলিতে তাঁর চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছিলেন।