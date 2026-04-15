Shaheb-Susmita: ‘স্যানেটাইজার বাবুই তো গঙ্গার হয়েছে…’, সাহেব-হিয়ার রসায়ন নিয়ে বড় মন্তব্য সুস্মিতার

Shaheb-Susmita: ‘স্যানেটাইজার বাবুই তো গঙ্গার হয়েছে…’, সাহেব-হিয়ার রসায়ন নিয়ে বড় মন্তব্য সুস্মিতার
Shaheb Bhattacharjee-Susmita Dey: একটু একটু করে সাহেব-হিয়া জুটি ভালোবাসা পাচ্ছে দর্শকদের। গঙ্গার সঙ্গে স্যানেটাইজার বাবুর বিয়েটাও ইতিধ্যেই সুসম্পন্ন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাহেবকে নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন তাঁর চর্চিত প্রেমিকা সুস্মিতা রায়।
Sushmita on Shaheb-Hiya কথার রেশ কাটতে না কাটতেই স্টার জলসার পর্দায় ফিরেছেন সাহেব ভট্টাচার্য। সুস্মিতা নয়, এবার তাঁর সঙ্গী হিয়া। শুরুতে কথা ভক্তদের কাছে নানান কটূক্তি শুনতে হয়েছিল হিয়াকে। কারণ সাহেব-সুস্মিতার মাঝে আমচাকই যেন তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন গীতা এলএলবি খ্যাত নায়িকা। রিয়েল-রিল সেখানে গুলিয়ে ফেলেছিলেন ভক্তরা।
একটু একটু করে সাহেব-হিয়া জুটি ভালোবাসা পাচ্ছে দর্শকদের। গঙ্গার সঙ্গে স্যানেটাইজার বাবুর বিয়েটাও ইতিধ্যেই সুসম্পন্ন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সাহেবকে নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন তাঁর চর্চিত প্রেমিকা সুস্মিতা রায়।
একজন দর্শক মঞ্চে দাঁড়ানো সুস্মিতার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। বলেন, ‘স্যানেটাইজার বাবু গঙ্গার হলে কি হবে?’ মুচকি হেসে সুস্মিতা জবাব দেন, ‘সে তো স্য়ানেটাইজার বাবু গঙ্গার হয়েছে’। আর সাহেব? প্রশ্ন শুনেই লজ্জায় লাল সুস্মিতা। হাসি চেপেই বলেন, ‘আর কোনও প্রশ্ন’। সুস্মিতার হাসিটাই সব সত্যি বলে দিচ্ছে, জানিয়ে দেন প্রশ্নকর্তা মহিলা দর্শক।
রিয়ালের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন নতুন নয়, তবে সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর বেশ কয়েক মাস পার হলেও সাহেব-সুস্মিতার প্রেমচর্চার স্ফূলিঙ্গ এতটুকু কমেনি।
সুস্মিতা এখন সাহেবের পরিবারেই অংশ। নায়কের বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠানে সুস্মিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। সাহেবের দিদি সোনমের বাড়িতেও ঘুরে এসেছেন সুস্মিতা। দুজনের বিয়ের পাকা কথাও নাকি হয়ে গিয়েছে, এমন রটনাও বহুবার চাউর হয়েছে। তবে নিজেদের মুখে প্রেম-বিয়ে নিয়ে সরাসরি কথা বলতে এখনই না-রাজ দুজনেই।
সাহেব-সুস্মিতা দুজনেরই একটা অতীত রয়েছে। একটা সময় মডেল সোনিকা চৌহানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সাহেব। দুজনের বিয়ের তারিখ পাকা ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সোনিকার। সেই ধাক্কা সামালাতে সাহেবের একটা সময় লেগেছে। অন্যদিকে অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। একসঙ্গে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন ঘর বাঁধবেন বলে, তবে এনগেজমেন্ট ভেঙে যায় কথা চলাকালীনই। গুঞ্জন, সাহেব-সুস্মিতার ঘনিষ্ঠতার জেরেই নাকি ভাঙে সেই সম্পর্ক। যদিও সুস্মিতা সে কথা অস্বীকার করেছন। নায়িকার কথায়, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য কোনও সম্পর্ক ভাঙে না।
