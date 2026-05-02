Sourav-Suvosmita: সাক্ষী থাকল পড়ন্ত সূর্য, খোলা ছাদে রোম্যান্স ডুব দিল সৌরভ-শুভস্মিতা, বিয়েটা কবে

Sourav-Suvosmita: সাক্ষী থাকল পড়ন্ত সূর্য, খোলা ছাদে রোম্যান্স ডুব দিল সৌরভ-শুভস্মিতা, বিয়েটা কবে
Sourav-Suvosmita: তাঁদের প্রেমের স্ফুলিঙ্গ এখন দাবানলের আকার ধারণ করেছে। ভোটের ফলাফল নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে, তার আগে প্রেমলীলায় মজলেন তারকা দম্পতি।
আকাশজুড়ে তখন সিঁদুরে মেঘের আনাগোনা, সূর্যদেব ডুব দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তাঁর সোনার আভা ছড়িয়ে দিচ্ছেন চারপাশে। এমন এক মায়াবী বিকেল, খোলা ছাদ, আর সেখানে একে অপরের বাহুলগ্নে টলিপাড়ার ‘পাওয়ার কাপল’ সৌরভ দাস এবং শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আদুরে ছবি পোস্ট হতেই মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল। সৌরভ-শুভস্মিতার এই অনস্ক্রিন আর অফস্ক্রিন রসায়ন নিয়ে চর্চা অনেকদিনের, কিন্তু পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তাঁদের এই ‘রোম্যান্স’ যেন এক অন্য রূপ পেল।
‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ জুটির প্রেমচর্চা:
ধারাবাহিক ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র সেট থেকে শুরু হওয়া এই বন্ধুত্ব যে ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে, তা এখন আর চাপা নেই। সৌরভ তাঁর সাবলীল অভিনয় এবং ভিন্ন স্বাদের চরিত্রের জন্য পরিচিত, অন্যদিকে শুভস্মিতা তাঁর মিষ্টি হাসি আর শান্ত স্বভাব দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। শুভস্মিতা নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ছবিটি শেয়ার করে লাল হৃদয়ের ইমোজি এঁকেছেন। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ছবি, তাই লাভ ইমোটিকন তো বনতা হ্যায়! শুভস্মিতার চোখে সৌরভের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা আর সৌরভের মুখে সেই চেনা চওড়া হাসি— তা সব কথা বলে দিচ্ছে। নেটিজেনরা ইতিমধ্যেই ছবির কমেন্ট বক্সে ‘মেড ফর ইচ আদার’ (Made for each other) তকমা দিতে শুরু করেছেন।
বিয়েটা কবে? গুঞ্জনে টালমাটাল টলিপাড়া:
অনুরাগীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— সৌরভ আর শুভস্মিতা পিঁড়িতে বসছেন কবে? টলিপাড়ার হাওয়ায় অনেকদিন ধরেই তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন ভাসছে। কেউ বলছেন চলতি বছরের শেষেই বাজতে পারে সানাই, আবার কেউ মনে করছেন কেরিয়ারে আরেকটু গুছিয়ে নিয়ে আগামী বছরে কোনও এক শুভ দিনে তাঁরা নতুন জীবন শুরু করবেন। সৌরভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহল বা পরিবার সূত্র থেকেও অবশ্য এখনও চূড়ান্ত কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে সৌরভ-শুভস্মিতা তাঁদের কাজ এবং ভালোবাসা নিয়ে এখন দারুণ সময় কাটাচ্ছেন, তা এই ছবিটিই প্রমাণ করে দিল। তাঁদের সম্পর্ক যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তার প্রমাণ মিলেছিল মাদার্স ডে-তেই। সৌরভের মায়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে, ‘মা’ বলে সম্বোধন করেছিলেন শুভস্মিতা।
প্রেম ও পেশার ভারসাম্য:
সৌরভ তাঁর অভিনয়ের জাদুতে দর্শকদের মুগ্ধ করছেন, আর শুভস্মিতাও নিজের জায়গা পাকা করছেন। প্রেমের এই মধুর সময়কে কাজে লাগিয়ে তাঁরা পেশাদার জীবনেও একে অপরের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট সিস্টেম হয়ে উঠেছেন। এখন শুধু অপেক্ষা— এই ‘রিয়েল লাইফ’ জুটি কখন বিয়ের মঞ্চে ‘রিল লাইফ’ রোম্যান্সকে পূর্ণতা দেন।
