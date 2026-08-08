অভিকার পর এবার হাসপাতালে ভর্তি স্বরা, কেমন আছেন অভিনেত্রী?
স্বরা ভাস্করের শেয়ার করা ছবিতে তার মুখাবয়বে কষ্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে অভিনেত্রী সাহস দেখিয়ে সেলফি পোস্ট করেছেন।
বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের ডেঙ্গু হয়েছে, যার ফলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকা স্বরা একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি শেয়ার করে তার স্বাস্থ্য আপডেট ভক্তদের জানিয়েছেন। স্বরা ভাস্কর একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি হাসপাতালে বিছানায় হাতে ড্রিপ লাগিয়ে শুয়ে আছেন।
ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি হাসপাতালে পরিধান করা পোশাক পরা অবস্থায় রয়েছেন এবং তার মুখাবয়বে ক্লান্তির লক্ষণ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তবে তিনি হাসতে হাসতে বিজয়ের চিহ্ন দেখাচ্ছেন। অভিকা, যিনি আগে হাসপাতাল ভর্তি হয়েছেন, সেখানেই স্বরা ভাস্করও ভর্তি হয়েছেন।
স্বরা ভাস্কর তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ছবির সঙ্গে লিখেছেন, ‘এই সংক্রমণ খুব দ্রুত বেড়েছে। ডেঙ্গু হয়েছে এবং হাসপাতাল ভর্তি হয়েছি।’ তবে 'রাঁঝণা' খ্যাত এই অভিনেত্রী উল্লেখ করেননি, এই সমস্যা কখন থেকে হয়েছে এবং কখন এটি মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছেছে।
উল্লেখ্য, এর আগে 'বালিকা বধূ' খ্যাত অভিনেত্রী অভিকা গোর ডেঙ্গুর কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে। এখন স্বরা ভাস্করও পোস্ট করে জানিয়েছেন যে তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত।
দ্রুত জ্বরের পরেও কাজ করছেন অভিকা:
অভিকার স্বামী জানিয়েছেন যে অভিনেত্রীর ডেঙ্গু ধরা পরার ৫ দিন আগে থেকেই তার জ্বর ছিল। খবর অনুযায়ী, স্বাস্থ্যের খারাপ অবস্থা সত্ত্বেও অভিকা তাঁর পেশাদার প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পূর্ণ করছেন। তিনি সম্প্রতি একটি শুটিং শেষ করেছেন এবং পরে দিল্লিতে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।
অভিকার স্বামী জানান, ‘যখন ও মুম্বইয়ে ফিরল, তখন আমরা রিপোর্ট দেখলাম এবং তাতে ডেঙ্গু ধরা পড়ল। আমি ওকে কয়েকবার বোঝাতে চেয়েছিলাম যে প্রযোজক বুঝবেন এবং আমরা এটি স্থগিত করতে পারি। তবে অবিকা বারবার বলছিল, কারও ক্ষতি হবে। কারও সময় নষ্ট হবে, কারও টাকা জলে যাবে। আমি চাই না এমন হোক। আমি আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ চেষ্টা করব।’
স্বরা ভাস্করের কাজ প্রসঙ্গে
স্বরা ভাস্করের কথা বললে, কাজের ক্ষেত্রের শেষবার তাঁকে 'পতি, স্ত্রী এবং পাঙ্গা' তে দেখা গিয়েছিল। সেখানে তিনি তার স্বামী ফাহাদ আহমেদ সাথে উপস্থিত ছিলেন। স্বরা ভাস্কর এখনও তার পরবর্তী প্রকল্পের ঘোষণা করেননি, তবে ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এদিকে তার শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ তার দ্রুত সুস্থতার কামনা করছেন।