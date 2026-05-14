Swarnava Sanyal: মায়ের সঙ্গে ছবি দেওয়ায় কুরুচিকর আক্রমণের মুখে স্বর্ণাভ! আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি অভিনেতার মায়ের

Swarnava Sanyal: মায়ের সঙ্গে ছবি দেওয়ায় কুরুচিকর আক্রমণের মুখে স্বর্ণাভ! আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি অভিনেতার মায়ের
মাতৃ দিবসের মতো একটি পবিত্র দিনের ছবি ঘিরে যে এমন কুরুচিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, তা হয়তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি অভিনেতা স্বর্ণাভ ঋত সান্যাল। বর্তমানে জি বাংলার ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকের পৌরাণিক চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে তিনি দর্শকদের বেশ পছন্দের।
সম্পর্কের পবিত্রতা কি তবে স্রেফ ক্যামেরার লেন্সে বন্দি? না কি নেটিজেনদের একাংশের চোখটাই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে? মাতৃ দিবসের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে নিজের মায়ের সঙ্গে কিছু আদুরে ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেতা স্বর্ণাভ ঋত সান্যাল। কিন্তু সেই ছবি ঘিরেই শুরু হলো অশালীন আক্রমণ। অভিযোগ, কিছু নেটিজেন ছবিগুলিকে বিকৃত মানসিকতায় ব্যাখ্যা করে অভিনেতা ও তাঁর মা-কে ‘প্রেমিক-প্রেমিকা’র তকমা দিয়েছেন। চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন স্বর্ণাভর মা। সরাসরি অপরাধীদের শ্রীঘরে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।
বিতর্কের সূত্রপাত:
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টে জনৈক এক নেটিজেন স্বর্ণাভ ও তাঁর মায়ের ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘ডিজিটাল যুগের মা ছেলে... এমনভাবে ছবি কেন তুলতে হবে যেটা দেখে মা-ছেলের থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা বেশি মনে হয়!’ মুহূর্তের মধ্যে সেই পোস্টের নিচে জমা হয় একগুচ্ছ নোংরা মন্তব্য। অভিনেতার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলতে ছাড়েননি অনেকে।
গর্জে উঠলেন স্বর্ণাভকর মা:
এই নোংরামি সহ্য করার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পালটা কড়া পোস্ট করেন অভিনেতার মা,মৌসুমী। স্পষ্ট জানান, তিনি ইতিমধ্যই আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তাঁর অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর পোস্ট থেকে স্রেফ কিছু নির্দিষ্ট ছবি বেছে নিয়ে সেগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ছেলের ছোটবেলার ছবিগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে— যাতে বিতর্ক তৈরি করে টাকা উপার্জন করা যায়।
আইনি হুঁশিয়ারি:
মৌসুমী দেবী লেখেন, ‘পারমিশন ছাড়া কারও পার্সোনাল পোস্ট নিয়ে এইভাবে শেয়ার করা যে কতটা ইললিগাল, সেটা এবার বুঝতে পারবেন। যা ইচ্ছা তাই পোস্ট করা যায় নাকি? এত বড় নোংরা মেন্টালিটির একটা মানুষকে আপনারা অবশ্যই রিপোর্ট করবেন।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, আগে ইংরেজিতে সতর্ক করলেও এবার বাংলায় লিখে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি আর এক চুলও ছাড় দেবেন না।
টলিপাড়ার প্রতিক্রিয়া:
সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং বা হেনস্থা নতুন কিছু নয়, কিন্তু মা-ছেলের সম্পর্কের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এমন কুরুচিকর আক্রমণ টলিপাড়ার অনেককেই স্তম্ভিত করেছে। নেটিজেনদের একাংশ তাঁর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। এখন দেখার, আইনি পদক্ষেপের পর এই ডিজিটাল ‘বুলিং’ বা হেনস্থার কারিগররা মাথা নত করেন কি না।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।