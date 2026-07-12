Swastika Dutta: ‘পিরিয়ডসের সময় আবেগ ধরে রাখা….!’ ঋতুস্রাব নিয়ে স্বস্তিকার পোস্টে সমর্থন তৃণার

Swastika Dutta: ‘পিরিয়ডসের সময় আবেগ ধরে রাখা….!’ ঋতুস্রাব নিয়ে স্বস্তিকার পোস্টে সমর্থন তৃণার
স্বস্তিকার এই রিয়েলস্টিক পোস্টটি নজরে আসতেই সেখানে কমেন্ট করতে দেরি করেননি ওঁর সহকর্মী তথা টলিপাড়ার অন্যতম প্রথম সারির অভিনেত্রী তৃণা সাহা।
ঋতুস্রাবের দিনগুলোয় মেয়েদের শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি মানসিক ও আবেগজনিত যে দোলাচল চলে, তা নিয়ে ইদানীং অনেকেই সোশ্যালে মন খুলে কথা বলছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন টলিউডের দুই অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত (Swastika Dutta) এবং তৃণা সাহা (Trina Saha)। পিরিয়ডসের মুড সুইং এবং মানসিক লড়াই নিয়ে স্বস্তিকার একটি পোস্টে একাত্মতা প্রকাশ করলেন তৃণাও।
স্বস্তিকার দেওয়া ‘চ্যালেঞ্জ’ এবং ভাইরাল মিম
ছোট পর্দার জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’-র মুখ্য চরিত্র খ্যাত অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি মিম শেয়ার করেছেন। সেই মিমের ছবিতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, ‘Controlling your emotions while on your period is an extreme sport’ অর্থাৎ: পিরিয়ড চলার সময় নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কোনো বিপজ্জনক খেলার চেয়ে কম নয়।
এই মিমটি শেয়ার করার পাশাপাশি স্বস্তিকা ক্যাপশনে বেশ মজার ছলে কিন্তু অত্যন্ত সত্যি একটি কথা লিখেছেন। নায়িকার বয়ানে—'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পিরিয়ড শুরু হওয়ার ঠিক আগে থেকেই আসল চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়ে যায়'। আসলে ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগের দিনগুলোয় মেয়েদের যে প্রি-মেনস্ট্রুয়াল সিন্ড্রোমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, স্বস্তিকা এখানে সম্ভবত সেই কঠিন সময়টার কথাই ইঙ্গিত করেছেন।
তৃণা সাহার ‘১০০% সহমত’
স্বস্তিকার এই রিয়েলস্টিক পোস্টটি নজরে আসতেই সেখানে কমেন্ট করতে দেরি করেননি ওঁর সহকর্মী তথা টলিপাড়ার অন্যতম প্রথম সারির অভিনেত্রী তৃণা সাহা। বর্তমানে ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকে ‘তটিনী’ চরিত্রে অভিনয় করা তৃণা কমেন্ট বক্সে রিঅ্যাক্ট করে লেখেন— ‘এর চেয়ে বেশি সহমত আর হওয়াই যায় না’। আপতত ব্লুজ প্রোডাকশনের দুই মেগার লিডিং লেডি স্বস্তিকা ও তৃণা। গল্পের স্বার্থে প্রায়ই একসঙ্গে শ্যুট করতে হয় দুজনকে। অফস্ক্রিনেও যে দুজনের বন্ডিং মজবুত, তা স্পষ্ট এই পোস্ট থেকেই।
দুই টলি-নায়িকার এই চ্যাট এবং পোস্টটি রাতারাতি নেটপাড়ার বহু সাধারণ মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পিরিয়ডসের দিনগুলোয় যে অদ্ভুত মুড সুইং, কান্না পাওয়া বা অকারণ রাগ হওয়ার মতো ইমোশনাল রোলারকোস্টারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার সাথে নেটিজেনদের একাংশও কমেন্টে নিজেদের মিল খুঁজে পেয়েছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More