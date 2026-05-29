Taarkata-Vikram: তারকাটা থেকে সরলেন প্রযোজক বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, কী নিয়ে ঝামেলা হল?

Taarkata-Vikram: তারকাটা থেকে সরলেন প্রযোজক বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, কী নিয়ে ঝামেলা হল?
প্রযোজক হিসাবে তারকাটার সঙ্গে সফর শুরু করেছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শুরুতে ধাক্কা। তারকাটা থেকে প্রযোজক হিসাবে সরে দাঁড়ালেন বিক্রম। কী ঘটেছে?
টেলিপাড়ার পছন্দের অভিনেতা হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তবে গত কয়েক বছরে ছোটপর্দা থেকে দূরে বিক্রম। নিজেকে বারবার ভাঙছেন। স্রেফ অভিনয়ের গণ্ডিতে আটকে না রেখে, প্রযোজক হিসেবেও এক নতুন ইনিংস শুরু করেছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ফিল্মস একের পর এক কাজ নিয়ে আসছিল। কিন্তু এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এক হাই-প্রোফাইল প্রজেক্ট ঘিরেই তৈরি হলো চরম জটিলতা। জি ফাইভ বাংলা (Zee5 Bangla) প্ল্যাটফর্মের আসন্ন তারকাটা থেকে আচমকাই প্রযোজক হিসেবে নিজেকে সরিয়ে নিলেন বিক্রম।
সৃজনশীল মতপার্থক্য নাকি অন্য কিছু?
কিছুদিন আগেই ধুমধাম করে মুক্তি পেয়েছিল তারকাটা সিরিজের প্রথম ঝলক। চকোলেট বয় ইমেজ ছেড়ে ফের একবার অ্যাংরি ইয়াং ম্যান বিক্রম। সিরিজ পরিচালনায় শমীক রায়চৌধুরী। টিজার দেখে দর্শকেরা যখন অধীর আগ্রহে সিরিজটির প্রিমিয়ারের জন্য অপেক্ষা করছেন, ঠিক তখনই এই ছন্দপতন। বিক্রমের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কিছু অপ্রত্যাশিত সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ফিল্মস এই আসন্ন সিরিজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে বিক্রম যেমন প্রযোজকের আসন ছাড়ছেন, তেমনই তাঁর প্রযোজনা সংস্থাও এই প্রজেক্টের সমস্ত রকম কাজকর্ম ও অ্যাসোসিয়েশন থেকে পুরোপুরি নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে।
প্রযোজক নন, তবে অভিনেতা বিক্রম থাকছেন
সিরিজের প্রযোজনা থেকে সরে দাঁড়ালেও, দর্শকদের জন্য একটা স্বস্তির খবরও অবশ্য রেখেছেন অভিনেতা। বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ফিল্মস প্রজেক্টটি ছাড়লেও, বিক্রম নিজে একজন অভিনেতা হিসেবে এই সিরিজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকছেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিরিজের প্রচারের (Promotional Obligations) কাজেও তিনি অংশ নেবেন। এই সিরিজে বিক্রমের সঙ্গী হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। এছাড়াও থাকবেন ম্যায়াং চ্যাং, সত্যম ভট্টাচার্যরা।
পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সময় চাইছে টিম
টিজার রিলিজের পর হুট করে প্রযোজক বদলে যাওয়ায় সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রযুক্তিগত ও আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বিক্রমের টিম দর্শক, পার্টনার এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে কিছুটা ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানিয়েছে। জানানো হয়েছে, পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং নতুন সমীকরণ সাজিয়ে নিতে পুরো টিম কিছুটা সময় নিচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে বাকি আপডেট সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে।
টলিপাড়ার বোদ্ধারা বলছেন, টিজার আসার পর এভাবে প্রযোজকের সরে যাওয়া বেশ বিরল। পর্দার পেছনের কোন ক্রিয়েটিভ দ্বন্দ্বে এই তারকাটার সুর কাটল, তা নিয়ে আপাতত গসিপের খনি তৈরি হয়েছে স্টুডিও পাড়ায়।
