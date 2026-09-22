কার্তিক আরিয়ান থেকে রণদীপ হুডা, জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যা বললেন আপ্লুত বিজয়ীরা

কার্তিক আরিয়ান থেকে রণদীপ হুডা, জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যা বললেন আপ্লুত বিজয়ীরা
আজ অনুষ্ঠিত হল ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কর্তৃক উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই তারকারা, যারা জিতেছেন জাতীয় পুরস্কার। মঙ্গলবার গুজরাটের একতা নগরে অনুস্থিত হওয়া এই অনুষ্ঠানে কারা ছিলেন, দেখে নিন কারা ছিলেন অনুষ্ঠানে।
আজ অনুষ্ঠিত হল ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কর্তৃক উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই তারকারা, যারা জিতেছেন জাতীয় পুরস্কার। মঙ্গলবার গুজরাটের একতা নগরে অনুস্থিত হওয়া এই অনুষ্ঠানে কারা ছিলেন, দেখে নিন কারা ছিলেন অনুষ্ঠানে।
কার্তিক আরিয়ান , যিনি মালয়ালম কিংবদন্তি মামুট্টির সাথে যৌথভাবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এই জয়ে তাঁর পরিবার এবং ছবির টিম ‘অত্যন্ত আনন্দিত’। ‘ আর্টিকেল ৩৭০’-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতা ইয়ামি গৌতম ধর বলেছেন, এই সম্মান তাঁকে ‘একজন নবাগতের মতো’ অনুভূতি দিয়েছে, অন্যদিকে প্রবীণ অনন্ত নাগ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন।
রণদীপ হুডা 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ নবাগত পরিচালকের পুরস্কার জিতেছেন, সঞ্জয় মিশ্র ' ভক্ষক' -এর জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন , এবং 'ক্যাপ্টেন মিলার' জাতীয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচারের জন্য সম্মানিত হয়েছে। ধনুশও তার অভিনয়ের জন্য একটি বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন।
২০২৪ সালের জীবনীমূলক ক্রীড়া-নাট্য চলচ্চিত্র ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ -এ অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রধান চরিত্রে) পুরস্কার বিজয়ী কার্তিক আরিয়ান স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, “আমি ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’- এর জন্য আমার প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি । আমি সত্যিই, অবিশ্বাস্যভাবে খুশি, আমার পুরো পরিবার আনন্দে আত্মহারা এবং আমাদের পুরো দল রোমাঞ্চিত।
জীবনীমূলক ড্রামা ‘শ্রীকান্ত’- এর জন্য শ্রেষ্ঠ হিন্দি ফিচার ফিল্ম পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক তুষার হিরানান্দানি বলেন, ‘আপনি কখনোই এটা ভেবে সিনেমা বানাতে পারেন না যে তা বক্স অফিসে টাকা আয় করবে বা পুরস্কার জিতবে। আপনি সিনেমা বানান কারণ আপনি একটি গল্প বলতে চান এবং আমি শ্রীকান্তের গল্পটি সম্ভাব্য সেরা উপায়ে বলতে চেয়েছিলাম এবং আমি তা করেছি। আমি অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু জাতীয় পুরস্কার জেতা নিঃসন্দেহে আপনাকে নিজের পছন্দের সিনেমাটি বানানোর আত্মবিশ্বাস জোগায়।’
হরর-কমেডি সিনেমা ‘স্ত্রী’-এর হিট গান ‘আজ কি রাত’-এর জন্য সেরা কোরিওগ্রাফি পুরস্কার বিজয়ী কোরিওগ্রাফার বিজয় বলেন, ‘যখন আমি বাচ্চাদের এই গানে নাচতে দেখলাম, তখন আমরা বুঝতে পারলাম গানটি কতটা জনপ্রিয়।’ এই প্রথম দিল্লিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত না হয়ে গুজরাটে হল। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক জানিয়েছে যে ভবিষ্যতের অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
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