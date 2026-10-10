‘প্লিজ জয়া অ্যান্টিকে বিরক্ত করবেন না’, পাপারাজ্জিদের সতর্ক করলেন তানিশা

জয়া বচ্চন এবং পাপারাজ্জিদের মধ্যে প্রায়শই বিরোধ লেগেই থাকে, যেখানে এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মুম্বইয়ে বাইরে বেরোনোর সময় তাঁকে অনুসরণ করা এবং ছবি তোলার বিষয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ২০২৬ সালের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাওয়ায়, ভক্তরা জুহুর এসএনডিটি ময়দানে উত্তর বোম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় রানি মুখোপাধ্যায় , কাজল এবং অয়ন মুখোপাধ্যায় সহ মুখোপাধ্যায় পরিবারকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
প্রতিবছর জয়া বচ্চন মুখোপাধ্যায় পরিবারের আয়োজিত দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে যান। এই বছর, কাজলের বোন ও অভিনেত্রী তানিশা মুখোপাধ্যায় পাপারাজ্জিদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ করেছেন, জয়াকে যেন তারা বিরক্ত না করেন।
শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তানিশা পাপারাজ্জি ও সাধারণ মানুষকে প্যান্ডেলে শালীনতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ‘সেখানে প্রচুর ভিড় হবে, তাই আমি গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষকে একে অপরের খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ভুলে যাবেন না যে মানবিকতা বলে কিছু আছে। কারণ অনেকেই ধাক্কাধাক্কি করে, বিশেষ করে প্যান্ডেলে যাওয়ার জন্য, তাই সতর্ক থাকুন এবং একে অপরের খেয়াল রাখুন।’
তানিশাও ঠাট্টা করে বলেন, 'আমাদের জয়া আন্টিকে এইবার কষ্ট দিও না। আপনারা সবাই ওকে অনেক কষ্ট দিচ্ছেন, প্লিজ ওঁকে বিরক্ত করবেন না। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ওনাকে উস্কে দেন। এটা করবেন না। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের এই পুজোর সময় ওঁকে প্রপোজ করবেন।
আগে দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন অয়ন মুখার্জির বাবা দেব মুখার্জি। ২০২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম এই উৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই পুজোয় উপস্থিত থাকেন বলিপাড়ার বহু তারকা।