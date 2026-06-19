Happy Birthday Arijita: ‘বাবুর মা’ অরিজিতার জন্মদিন, ভালোবাসায় ভরাল ‘নিম ফুল’ গার্ল গ্যাং অরিজিতা-মানসী

Happy Birthday Arijita: ‘বাবুর মা’ অরিজিতার জন্মদিন, ভালোবাসায় ভরাল ‘নিম ফুল’ গার্ল গ্যাং অরিজিতা-মানসী
অরিজিতার জন্মদিনে তাঁকে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর দুই গার্লফ্রেন্ড মানসী ও তনুশ্রী। নিম ফুলের মধু ধারবাহিকে কাজ করার সময় থেকেই দৃঢ় হয় তাঁদের বন্ধন।
অনেকেই দাবি করে থাকেন, অভিনেত্রীরা নাকি ‘ভালো বন্ধু’ হতে পারে না! এমনকী, সিনেমা বা সিরিয়ালের সেটে একাধিক মহিলা তারকা থাকা মানেই চুলোচুলি! যদিও এসব যে ভ্রান্ত ধারণা তা প্রমাণ করেছেন বহু সুন্দরীই। টলিউডেও এমন উদাহরণ ভুরিভুরি। সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন বেশ জনপ্রিয় ছোট পর্দার তিন মুখ অরিজিতা মুখোপাধ্যায়, তনুশ্রী গোস্বামী ও মানসী সিনহা। একসঙ্গে নিম ফুলের নায়িকা ধারাবাহিকে কাজ করার সময় বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। সুখে-দুঃখে তারপরই একে-অপরের ঢাল। কখনো রেস্তোরাঁ হপিং, কখনো শপিং আর কখনো ক্যাফেতে ধোঁয়া ওঠা কফি মগ সামনে রেখে, প্রাণখোলা আড্ডা। এবার যেমন অরিজিতার জন্মদিনে তাঁকে ভালোবাসায় ভরালেন তাঁর দুই গার্লফ্রেন্ড মানসী ও তনুশ্রী।
মানসী সিনহা বান্ধবীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানতে গিয়ে লিখলেন, ‘আমাদের দু’জনের একসঙ্গে একটা ছবিও খুঁজে পাওয়া গেল না যেখানে মাঝখানে কোনো থার্ড পারসন নেই! অনেক খুঁজে-খুঁজে একটা ছবি বের করলাম, কিন্তু সেখানেও আমাদের চিরপরিচিত থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর হাজির। কিছু করার নেই! যাই হোক, আমাদের সিঙ্গেল ছবিগুলো তো বহুবার পোস্ট হয়ে গেছে, সেগুলো দেখে আর কারও নতুন করে ইন্টারেস্ট হবে না। তাই এই ছবিটাই রইল।’ এখানে কিন্তু থার্ড পার্সন অর্থাৎ তনুশ্রী।
‘শুভ জন্মদিন! তোমার সারা বছরটা খুব ভালো কাটুক, কাজের সাফল্যে ভরে উঠুক। আর আমি যে তোমাকে একদমই পছন্দ করি না, সেটা তো তুমি ভালো করেই জানো! তাই আমাদের থার্ড পারসনটাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমাদের দু’জনের ঝগড়া হলে মাঝখান থেকে সামলাবে কে বলো?’, অরিজিতার জন্য আরও লেখেন মানসী। সঙ্গে দেন দুটো ছবি। একটি নিম ফুলের সেটে তোলা সেলফি। অরিজিতা আর মানসীর সঙ্গে দেখা মিলল ঘুমন্ত তনুশ্রীর। আরেকটি একটি শ্যুটিং স্টিল।
মানসীর এই পোস্টে অরিজিতা লিখলেন, ‘পরের ছবিটায় আমরা আছি, আজীবন ঝগড়া চলতে থাকুক! ভালোবাসি তোমায়।’ তনুশ্রী আবার ফুট কাটলেন, ‘হাহাহা! দাঁড়া, তোকে আগামী বছরের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে আছে।’
অন্য দিকে, অরিজিতার জন্য পোস্ট করেছেন তনুশ্রীও। তিনি লিখেছেন, ‘আরও একটা বছর, আরও ভরসা ও বন্ধুত্বের জমাট, আরও গসিপের ব্যাগ, আরও বকাঝকার সুযোগ, আরও 'বড়দি তুই কোথায়', 'মেজো দরকার আছে' শোনার অবকাশ। আরও আরও লিপস্টিক শেয়ার, নতুন খাবারের খবর, গুগল পে, গাড়ির সামনের সিট… সব কিছু আরও আরও হোক।তারই ফাঁকে টুক করে বলে দিই, শুভ জন্মদিন মেজো।’ প্রসঙ্গত, নিম ফুলের মধু ধারাবাহিকে বড় জা হিসেবে দেখা গিয়েছিল তনুশ্রীকে, আর অরিজিতা ছিলেন মেজ জা। আর সেই থেকে একে-অপরকে তাঁরা সেই নামেই ডাকেন।
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