    Tare Dhori Dhori Mone Kori: রবিবাসরীয় দুপুরে মানসীর বাড়ি জমিয়ে আড্ডা পল্লবী-বিশ্বরূপদের, তাক লাগাল নায়িকার অন্দরমহল

    শুটিং ছেড়ে হুল্লোড়! রবিবাসরীয় দুপুরে মানসীর ফ্ল্যাটে চাঁদের হাট, ‘তারে ধরি ধরি’ টিমের আড্ডায় অন্য গন্ধ?

    Jun 1, 2026, 11:15:16 IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্টুডিওপাড়ার চেনা লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের ব্যস্ততা ভুলে ছুটির দিনে জমিয়ে হুল্লোড়ে মাতলেন বাংলা সিরিয়ালের একঝাঁক চেনা মুখ। সৌজন্যে, অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্তের নতুন ফ্ল্যাট। রবিবার দুপুরে মানসীর আমন্ত্রণে অভিনেত্রীর রাজকীয় অন্দরমহলে হাজির হয়েছিল ‘তারে ধরি ধরি’ ধারাবাহিকের গোটা টিম। সিরিয়ালের প্রধান নায়ক-নায়িকা পল্লবী শর্মা ও বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অহনা দত্ত, দীপঙ্কর রায় (অহনার স্বামী), তনুশ্রী গোস্বামী— কে ছিলেন না সেই আড্ডায়! তবে এই চেনা মুখের ভিড়ে এমন একজনকে দেখা গেল, যা দেখে টেলিপাড়ার অন্দরে কানাকানি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এই প্রোজেক্টের অংশ না হওয়া সত্ত্বেও এক অভিনেত্রীর উপস্থিতি নিয়ে অনেকেই বেশ রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন!

    গার্ল গ্যাং-এর পাল্লা ভারী! রবিবাসরীয় দুপুরে জমিয়ে আড্ডা তারে ধরি ধরি টিমের
    তাক লাগাল মানসীর অন্দরমহল, ফ্রেমবন্দি টলিপাড়ার তারকারা

    মানসীর বসার ঘরে সোফায় এবং মেঝেতে বসে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছে তারে ধরি ধরি টিম। ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে দেওয়ালের ওপর শোভা পাচ্ছে একটি চমৎকার মা দুর্গার মুখোশ, যা ঘরের সাবেকিয়ানাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

    মানসীর ফ্ল্যাটের অন্দরসজ্জা সত্যিই প্রশংসনীয়। বসার ঘরের সেন্ট্রাল গ্লাস টেবিলের ওপর রাখা চমৎকার ফুলদানি, কোণায় জ্বলতে থাকা টিমটিমে ল্যাম্পশেড, আরামদায়ক সোফা এবং দেওয়ালে ঝুলতে থাকা সেই বড় দুর্গা প্রতিমার অবয়ব— সব মিলিয়ে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে ওঁর ড্রয়িং রুমে। কাঁচের টেবিলের ওপারে বড় স্ক্রিনের টিভিতে কোনো সিনেমা বা গানের দৃশ্য চলতে দেখা যাচ্ছে, যা ছুটির দিনের এই ঘরোয়া পার্টিকে আরও জমজমাট করে তুলেছিল।

    ‘তারে ধরি ধরি’র ফ্রেমে অনাহূত অতিথি? জোর গুঞ্জন টিনসেল টাউনে

    এই চেনা পারিবারিক আড্ডার মাঝে আলাদা করে নজর কেড়েছে অস্মিতা চক্রবর্তী ও প্রারব্ধি সিংহের উপস্থিতি। এই মেগা আড্ডায় অস্মিতার ‘প্লাস ওয়ান’ হিসেবেই হাজির ছিলেন প্রারব্ধি। কিন্তু নেটিজেন এবং টলিপাড়ার অনেকেরই ভ্রু কুঁচকেছে অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি দেখে!

    কারণ, অনুরাধা— ‘তারে ধরি ধরি’ সিরিয়ালের অংশ নন। অস্মিতার সূত্র ধরে প্রারব্ধির আগমন তাও মেনে নেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এই টিমের আড্ডায় অনুরাধার হঠাৎ এন্ট্রি কেন? তবে কি তিনিও কারুর প্লাস ওয়ান? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে স্টুডিওপাড়ার অলিন্দে। অবশ্য কাজের কথা যাই হোক না কেন, রবিবার দুপুরে মানসীর বাড়িতে জম্পেশ খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডার যে পারফেক্ট যুগলবন্দি জমে উঠেছিল, তা তারকাদের এই চনমনে ছবিগুলো দেখেই স্পষ্ট!

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

