ডুবন্ত তরণী ছাড়ছেন তারকারা! পালাবদল ঘটতেই মমতার পাশ থেকে সরলেন টলিপাড়ার ‘সুবিধাবাদী’ সেলেবরা, ব্যতিক্রম কারা?

ডুবন্ত তরণী ছাড়ছেন তারকারা! পালাবদল ঘটতেই মমতার পাশ থেকে সরলেন টলিপাড়ার ‘সুবিধাবাদী’ সেলেবরা, ব্যতিক্রম কারা?
মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ধর্না মঞ্চে তৃণমূলের কোনও তারকা সাংসদের দেখা মেলেনি। আসেনি কোনও বিধানসভা ভোটে হেরো তারকা প্রার্থীও।
প্রবাদেই আছে, সুসময়ে অনেকেই পাশে থাকে, কিন্তু অসময়ে ছায়াও সাথ ছাড়ে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটার পর এই চরম সত্যিটাই যেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে টলিপাড়ার একঝাঁক তারকা এতদিন তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে মঞ্চ আলো করে থাকতেন, দিদিমণির হাত ধরে ভোটের বৈতরণী পার হতেন, আজ বিপর্যয়ের পর ওনাদের কাউকেই আর তৃণমূলের ঝাণ্ডা হাতে বা মমতার পাশে দেখা যাচ্ছে না। ক্ষমতার অলিন্দে হওয়া এই আকস্মিক দলবদল এবং তারকাদের ভোলবদল নিয়ে এখন চরম হুলুস্থুল স্টুডিওপাড়ার অন্দরে।
মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলের ধর্না মঞ্চে তৃণমূলের কোনও তারকা সাংসদ, বিধায়কের দেখা মেলেনি। ভোটে হেরো লাভলি মৈত্র, সোহম, সায়ন্তিকারা তো বাদ দিন, আপতত তৃণমূলের সাংসদ পদে থাকা দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষরাও হাজির ছিলেন না। তবে ব্যতিক্রম কেবল তিনজন। এদিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন টেলিপাড়ার তারকা দম্পতি অর্ণব-ময়না। এবং সুভদ্রা মুখোপাধ্য়ায়। তাঁরা দিদির পাশে আছেন, সাথে আছেন এদিনও জোর গলায় জানালেন।
নির্বাচনী বিপর্যয় আর টলিউডের ‘ডিগবাজি’র চেনা ছক
২০২৬ সালের এই ঐতিহাসিক পালাবদলের পর টলিপাড়ার রাজনৈতিক সমীকরণ রাতারাতি ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। যে সব নামী তারকা, পরিচালক এবং কলাকুশলীরা এতদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রতিটি ছোট-বড় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতেন, ওনাদের একটা বড় অংশই এখন সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সর্বত্র নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলেছেন।
স্টুডিওপাড়ার কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অনেকেই নাকি ইতিমধ্যে নতুন শাসকদলের হেভিওয়েট নেতাদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে শুরু করেছেন, যাতে আগামী দিনে ওনাদের ক্যারিয়ার বা সরকারি অনুদানে কোনো কোপ না পড়ে। অতীতেও ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে টলিপাড়ার এই ভোলবদল দেখা গিয়েছিল, এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না।
কারুকার্য শেষ, এবার দিদির পাশ থেকে কারা ‘উধাও’?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের অন্দরে যে ভাঙন ধরেছে, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এই তারকা বাহিনী। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়া অনেক তারকা সাংসদ ও বিধায়ক, যাঁরা এতদিন মমতার অত্যন্ত স্নেহধন্য বলে পরিচিত ছিলেন, ওনাদের অনেকেই এখন দলীয় বৈঠক এড়িয়ে চলছেন। কেউ কেউ আবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ওনারা এখন রাজনীতি থেকে দূরে থেকে স্রেফ নিজেদের অভিনয় বা পরিচালনায় মন দিতে চান!
বিপর্যয়ের এই আবহে মমতার পাশে এখন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত পুরনো মুখ ছাড়া আর কাউকেই বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। বাংলার আমজনতাও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ‘সুবিধাবাদী’ তারকাদের চেনা রূপ দেখে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না। এখন দেখার, এই কঠিন সময়ে টলিপাড়ার চেনা চাটুকারিতা ঝেড়ে ফেলে কারা শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সাথে থাকেন, আর কারা নতুন সরকারের রাজদরবারে নিজেদের নাম লেখান!
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More