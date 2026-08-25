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ফের বিপাকে সোহম, টাকা না দিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে মারধর করার অভিযোগ, করা হলো ডায়েরি

আবারও বিপাকে পড়লেন সোহম চক্রবর্তী। কাঠমিস্ত্রিকে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া, মারধর করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন তিনি। অভিযোগকারী কাঠমিস্ত্রির নাম রাজ কাপুর শর্মা। সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তিনি বেহালা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

Published on: Aug 25, 2026, 13:30:06 IST
By Swati Das Banerjee
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আবারও বিপাকে পড়লেন সোহম চক্রবর্তী। কাঠমিস্ত্রিকে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া, মারধর করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন তিনি। অভিযোগকারী কাঠমিস্ত্রির নাম রাজ কাপুর শর্মা। সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তিনি বেহালা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

ফের বিপাকে সোহম
ফের বিপাকে সোহম

জানা গিয়েছে, সোহমের বাড়িতে আলমারি তৈরি করার কাজ করছিলেন ওই কাঠমিস্ত্রি। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পারিশ্রমিক চাইতে গেলে ওই ব্যক্তিকে মারধর করা হয়। অতঃপর অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বেহালা থানার দারস্ত হন ওই ব্যক্তি।

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পুলিশের কাছে রাজকুমার জানান, গত ১২ মে সোহমের বাড়িতে আলমারি বানানোর কাজ পেয়েছিলেন তিনি। ৫৫ হাজার টাকায় চুক্তি হয়। কাজের জন্য ওই ব্যক্তিকে অগ্রিম ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে তখন আরও দুটি আলমারি তৈরি করতে বলা হয়। পরবর্তী কাজ ও অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যখন অভিনেতার কাছে টাকা চাওয়া হয় তখন উনি টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, টাকা চাওয়া হলে শুধুমাত্র সেটা দিতে অস্বীকার করা হয় তা নয়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন অভিনেতা। এমনকি হাতাহাতিও হয়। তবে শুধু সোহমের বিরুদ্ধে নয়, অভিনেতার দেহরক্ষী তোতন সর্দারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই গোটা ঘটনায় মুখ খোলেননি সোহম।

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প্রসঙ্গত, এর আগেও গত জুলাই মাসে এক ব্যবসায়ী সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। ওই ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী, সোহম ৬৮ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন কিন্তু সেটা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা টাকা চাইতে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেন তিনি। আরামবাগের বাসিন্দা শেখ সাহিদ ইমাম এই গোটা ঘটনায় টালিগঞ্জের চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

Home/Entertainment/ফের বিপাকে সোহম, টাকা না দিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে মারধর করার অভিযোগ, করা হলো ডায়েরি
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