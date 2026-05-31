    Sharib Hashmi: চাকরি ছেড়ে সিদ্ধান্ত নেন অভিনেতা হওয়ার, শারিবের জীবন যেন আস্ত একটা সিনেমা!

    Sharib Hashmi: দ্য ফ্যামিলি ম্যানের জেকে অর্থাৎ শারিব হাশমি তার প্রতিভা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে এক সময় ছিল যখন তিনি এই ক্ষেত্রে পা রাখতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি বললেন লেখক থেকে অভিনেতা হওয়ার পথে কীভাবে অগ্রসর হলেন।

    May 31, 2026, 22:52:53 IST
    By Swati Das Banerjee
    Sharib Hashmi: পরিচয় প্রায়ই সময় দাবি করে এবং যখন তা পাওয়া যায়, তখন তা সম্পূর্ণ হয়, এই লাইনগুলি শারিব হাশমির উপর একদম ফিট। শারিব হাশমি মানে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ ওয়েব সিরিজের জেকে। তার এবং শ্রীকান্তের চরিত্রটি ওটিটির জয়-ভীরুর চেয়ে কম নয়। উভয় যখন পর্দায় উপস্থিত হয় তখন আইকনিক মুহূর্ত নিশ্চিত।

    শারিবের জীবন যেন আস্ত একটা সিনেমা!

    বহুমুখী অভিনেতা শারিব হাশমি

    শারিব শুধু ওয়েব সিরিজে নয়, বলিউডেরও অনেক সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তবে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ থেকে পাওয়া। হিন্দুস্তান টাইমস বিশেষভাবে জেকে অর্থাৎ শারিবের সাথে কথা বলেছে, যেখানে তিনি তাঁর কেরিয়ার ও জীবনের কিছু আকর্ষণীয় বিষয় শেয়ার করেছেন।

    ওটিটি দ্য ফ্যামিলি ম্যানের সিজন ৪ এর জন্য ওয়েব সিরিজ প্রেমীদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে এসেছে, যার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এটি নিয়ে কাজ চলছে, তবে মুক্তির তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই সময়ে শারিব হাশমি আমাদের সাথে তার চলচ্চিত্র সফর শেয়ার করেছেন। শারিব স্বীকার করেছেন যে তাঁকে প্রকৃত পরিচয় ওটিটি দিয়েছে।

    তিনি জানান, ওয়েব সিরিজের এই সুবিধা হচ্ছে যে প্রতিটি চরিত্রের বিকাশের জন্য সময় পাওয়া যায়। তাই সবচেয়ে ছোট চরিত্রও মানুষের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে তিনি দ্য ফ্যামিলি ম্যানের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছেন এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন।

    শারিব একজন সাংবাদিকের পুত্র। তিনি একজন ভাল লেখক এবং গায়কও। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের শখ ছিল কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতে পারেননি। শারিব জানান যে তিনি তাঁর দেখনদারি এবং উচ্চতা নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। অভিনেতার বাবা চেয়েছিলেন তিনি অভিনেতা হোক। তবে যখন তিনি অভিনেতা হলেন, তাঁর বাবা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, দুঃখের সঙ্গে জানান শাকিব।

    অনেকেই জানেন না শারিব ছোটবেলা থেকেই ভাল নৃত্যশিল্পী ছিলেন। কলেজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, মিমিক্রি করতেন তবে অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। তিনি লেখক হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

    তিনি গোবিন্দার সিনেমা 'হাম তুম পে মরতে হ্যাঁ' তে এডিটর ছিলেন। শারিব এমটিভিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে শো লিখতেন, ক্রিয়েটিভ হেডের কাজ দেখতেন। তিনি এমটিভি 'বকর শো'র অনেক পর্ব করেছেন। এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এ সময়ে তিনি ২০০৮ সালে 'স্লামডগ মিলেনিয়ার' এবং 'হাল-এ-দিল' সিনেমায় কাজ পান। শেষ পর্যন্ত ২০০৯ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেন।

    শারিব জানান যে যখন তিনি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর ছিল। চাকরি ছাড়ার আগে ভয় ছিল কারণ তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, এক সন্তানও আছে। কিন্তু তিনি ভাবলেন, যদি এখন না করেন তবে এই স্বপ্ন কখনও পূর্ণ হবে না। তার এই সিদ্ধান্তে তার স্ত্রী পুরোপুরি সমর্থন দিয়েছেন। তিনি তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেন এবং শারিব তার স্বপ্ন পূরণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হন। শারিব জানান যে তাঁকে তিন বছর ধরে অনেক অডিশন দিতে হয়েছে। এর পর তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে 'জাব তক হ্যায় জান' সিনেমায় কাজ করেন।

