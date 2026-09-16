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আসছে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা-র ৫ম সিজন! কৃষ্ণা থেকে সুনীল, কারা থাকছেন ?

কপিল শর্মার শো 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা শো'-এর পঞ্চম সিজনের ঘোষণা করা হয়েছে। কপিলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সুনীল গ্রোভার, কৃষ্ণা এবং কিকু শারদা। বিচারক হিসেবে দেখা যাবে অর্চনা পুরান সিং এবং নবজ্যোত সিং সিধুকে।

Published on: Sep 16, 2026, 22:31:06 IST
By Tulika Samadder
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কপিল শর্মা তাঁর শো 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা শো'-এর পঞ্চম সিজন নিয়ে ফিরে এসেছেন। পুরো টিম একটি আকর্ষণীয় ভিডিয়ো শেয়ার করেছে, যেখানে কপিল তাঁর নতুন শো এবং কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। গান ও নাচ দিয়ে শুরু হওয়া এই নতুন সিজনটি হাসিতে ভরপুর হতে চলেছে। নতুন সিজনে পুরনো কলাকুশলীদেরও দেখা যাবে। কপিলের সঙ্গে যোগ দেবেন সুনীল গ্রোভার, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা, অর্চনা পুরান সিং এবং নবজ্যোত সিং সিধু।

কপিল শর্মার নতুন সিজনের ঘোষণা।
কপিল শর্মার নতুন সিজনের ঘোষণা।

কপিল শর্মা তাঁর শো-এর পঞ্চম সিজনের ঘোষণা করলেন

কপিল শর্মা তাঁর ইনস্টাগ্রামে নেটফ্লিক্সে আসতে চলা শো-এর পঞ্চম সিজনের ঘোষণা করেছেন। এই নতুন সিজনের ঘোষণা ভিডিয়োতে, সারা দেশের বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করতে দেখা যাচ্ছে। এই বছরের থিম হল ‘হাসির উৎসব’। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কপিলের এই নতুন সিজনের ভিডিয়োতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ঘোষণার ভিডিওটি শেয়ার করে কপিল লিখেছেন, ‘ঢোল, নাগাড়া সব বাজবে, কারণ হাসির উৎসব এখন থেকে নেটফ্লিক্সে পালিত হবে। দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা সিজন ৫ শুরু হচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় নেটফ্লিক্সে।’

ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া

কপিলের পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঋদ্ধিমা কাপুর কপিলকে উৎসাহিত করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন যে তিনি নতুন সিজনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘পাজি, এই সিজনে আমাকে ডাকুন!’ আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এবার মজা হবে!’ আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এই ভিডিয়োটা দেখেই মজা লেগেছে। ভাবছি সিজনটা কেমন হবে।’

পঞ্চম সিজন নিয়ে কপিল শর্মা যা বললেন

নিজের শো-এর পঞ্চম সিজন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কপিল শর্মা বলেন যে, প্রতি সিজনেই তার মনে হয় অনেক মজা হয়েছে, এবং তারপরেই তিনি বুঝতে পারেন যে এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। আর এই ভাবনাটাই তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে দর্শকরা নেটফ্লিক্সে তার শো পছন্দ করেছেন। এখন, কপিল এই নতুন সিজন দিয়েও দর্শকদের বিনোদন দিতে প্রস্তুত।

কপিল শর্মার শো শুরু হলো

প্রতিটি সিজনের মতো, এবারও কপিলের শো-তে বিনোদন জগতের বড় তারকারা থাকবেন। তারকাদের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে মনে করা হচ্ছে যে এই সিজনটি ব্লকবাস্টার হবে। এটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে পাওয়া যাবে।

কপিল শর্মা আগেও টিভি দর্শকদের বিনোদন দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, কপিল আগেও টিভি দর্শকদের বিনোদন দিয়েছেন। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি টিভি দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন। তাঁর শো-তে অতিথি হিসেবে অনেক তারকা এসেছেন। অনেক পর্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এখন, নেটফ্লিক্সের দৌলতে কপিল সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। অন্যান্য দেশেও তাঁর শো ভালো দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। এখন আমরা অপেক্ষা নতুন সিজনে কী থাকছে তা দেখার।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/আসছে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা-র ৫ম সিজন! কৃষ্ণা থেকে সুনীল, কারা থাকছেন ?
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