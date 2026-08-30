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গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে দ্য গ্রেট খালি, কেমন আছেন তিনি?

জনপ্রিয় পেশাদার কুস্তিগির দ্য গ্রেট খালি শনিবার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হরিয়ানার পানিপথের একটি টোল প্লাজায় তাঁর গাড়িটি অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়।

Published on: Aug 30, 2026, 21:16:03 IST
By Swati Das Banerjee
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জনপ্রিয় পেশাদার কুস্তিগির দ্য গ্রেট খালি শনিবার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হরিয়ানার পানিপথের একটি টোল প্লাজায় তাঁর গাড়িটি অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনার এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তবে কুস্তিগির অন্য একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রবিবার এবং সকলকে জানিয়েছেন তিনি সুস্থ আছেন।

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে দ্য গ্রেট খালি
গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে দ্য গ্রেট খালি

ইনস্টাগ্রামে খালি একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি এই দুর্ঘটনাকে ‘সামান্য একটি ঘটনা’ বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, এটি কোন বড় কথা নয় এবং তিনি এখন নিরাপদেই আছেন বলে জানান।

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কী বলেন খালি?

কুস্তিগীর হিন্দিতে বলেন, গতকাল আমার গাড়ির একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সকলেই আমার খবর জানার চেষ্টা করেন। আমি অনেক ফোন এবং মেসেজ পাচ্ছি। তাই আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে জানাতে চাই আমি একদম ভালো আছি। আপনাদের এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি সুস্থ আছি। এটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা ছিল তাই আমি এই সম্পর্কে কাউকে বলতে চাইনি। এটাকে কোন বড় ঘটনা বানাতে চাইনি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর আমি এ বিষয়টি নিয়ে সকলের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিলাম যে আমি ভালো আছি। সবাই সবার খেয়াল রাখবেন।

জনপ্রিয় পেশাদার কুস্তিগির দ্য গ্রেট খালি শনিবার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। হরিয়ানার পানিপথের একটি টোল প্লাজায় তাঁর গাড়িটি অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনার এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তবে কুস্তিগির অন্য একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রবিবার এবং সকলকে জানিয়েছেন তিনি সুস্থ আছেন।

ইনস্টাগ্রামে খালি একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি এই দুর্ঘটনাকে সামান্য একটি ঘটনা বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, এটি কোন বড় কথা নয় এবং তিনি এখন নিরাপদেই আছেন বলে জানান।

দুর্ঘটনার ভাইরাল ভিডিওতে একটি সাদা গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায়। তবে, ভিডিওতে খালিকে হেঁটে অন্য একটি গাড়িতে, একটি কালো স্করপিওতে, উঠতে দেখা যায়। চালক খালির গাড়িতে ওঠার জন্য অপেক্ষা করে এবং তারপর গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে কুস্তিগীর দুর্ঘটনার পর অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছেন।

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দ্য গ্রেট খালি সম্পর্কে

দলিপ সিং ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অল প্রো রেসলিং (APW)-এর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মাধ্যমে তার পেশাদার কুস্তি জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ রেসলিং (WCW), নিউ জাপান প্রো-রেসলিং (NJPW) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রোমোশনে অংশ নেন। তিনি ২০০৬ সালে WWE-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, যেখানে তিনি দ্য আন্ডারটেকার, জন সিনা, বাতিস্তা এবং ট্রিপল এইচ-এর মতো তারকাদের সাথে বহুল আলোচিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন এবং রেসলম্যানিয়া ও সামারস্ল্যামের মতো বড় ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করেন।

কুস্তি জীবনের পাশাপাশি, খালি ২০০৫ সালে 'দ্য লঙ্গেস্ট ইয়ার্ড' ছবিতে টার্লি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি 'গেট স্মার্ট' (২০০৮), 'ম্যাকগ্রুবার' (২০১০) এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র 'কুস্তি' (২০১০), 'রামা: দ্য সেভিয়ার' (২০১০) ও 'হৌবা! অন দ্য ট্রেইল অফ দ্য মার্সুপিলামি' (২০১২)-তে অভিনয় করেন। ২০২৩ সালে তিনি বাংলাদেশী থ্রিলার 'এমআর-৯: ডু অর ডাই'-তে অভিনয় করেন।

তিনি ‘আপ কি আদালত’, ‘কমেডি নাইটস উইথ কপিল’, ‘কমেডি নাইটস বাঁচাও’ এবং ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-সহ বিভিন্ন কমেডি ও টক শো-তেও উপস্থিত হয়েছেন।

Home/Entertainment/গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে দ্য গ্রেট খালি, কেমন আছেন তিনি?
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