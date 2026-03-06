কেরালা স্টোরি ২ সাত দিনে বক্স অফিসে কত আয় করল? ছবিটি কি কেরালা স্টোরি ১-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে?

বিতর্ক এবং আইনি লড়াইয়ের কারণে একপ্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ‘দ্য কেরালা ফাইলস’-এর মুক্তি। এমনকী, গত শুক্রবার বেশ রাতের দিকে প্রথম শো এসেছিল। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে বক্স অফিসে ৭ দিন। আর সব নেতিবাচকতার মাঝেও সিনেমাটি বক্স অফিসে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, দ্য কেরালা স্টোরি ১-এর রেকর্ড কিন্তু এখনো ভাঙতে পারল না। বক্স অফিস কালেকশনের ভিত্তিতে, ১ সপ্তাহের হিসেবে, এখনও পিছিয়ে দ্বিতীয়টি।
‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’-এর সপ্তম দিন
‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ প্রথম দিনে মাত্র ০.৭৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। সপ্তাহান্তে ছবিটির কালেকশন বেড়েছে। দ্বিতীয় দিন (শনিবার) এবং তৃতীয় দিন (রবিবার) ছবিটি যথাক্রমে ৪.৬৫ কোটি টাকা এবং ৪.৭৫ কোটি টাকা আয় করে। চতুর্থ দিন (সোমবার) ছবি ঘরে তুলেছিল ২.৫ কোটি টাকা। এরপর ছবিটি পঞ্চম দিন (মঙ্গলবার) ৪ কোটি এবং ষষ্ঠ দিন (বুধবার) ৬.৫ কোটি টাকা আয় করেছে। স্যাকনিল্কের মতে, সপ্তম দিনে ছবিটি ২.১৯ কোটি টাকা ঘরে তুলল। এর ফলে ছবিটির মোট আয় বর্তমানে ২২.৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
'দ্য কেরালা স্টোরি ১'-এর সাত দিনে কত আয় ছিল?
'দ্য কেরালা স্টোরি ১' শুরুর দিনে ৮.০৩ কোটি টাকা আয় করেছিল এবং সাত দিনে ছবির মোট আয় ছিল ৮১.১৪ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, 'দ্য কেরালা স্টোরি ২' সাত দিনে মাত্র ২২.৩৪ কোটি টাকা আয় করেছে।
বিতর্কে দ্য কেরালা স্টোরি
কামাখ্যা নারায়ণ সিং পরিচালিত এই ছবি তিনজন নারীর গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যাদের ধর্মান্তরিত করা হয় এবং মৌলবাদের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। ছবিটি যথেষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে, কেউ কেউ এটিকে 'প্রোপাগন্ডা' বলে অভিহিত করেছেন, আবার কেউ কেউ এটিকে 'কটু সত্য' বলেও অভিহিত করেছেন।