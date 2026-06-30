Gaurav Khanna: মাতৃত্ব না-পসন্দ, সন্তান চায় না স্ত্রী, তাই ডিভোর্সের পথে! তবু গৌরব বলছেন, ‘ভালোবাসা আজও অটুট’

Gaurav Khanna: মাতৃত্ব না-পসন্দ, সন্তান চায় না স্ত্রী, তাই ডিভোর্সের পথে! তবু গৌরব বলছেন, ‘ভালোবাসা আজও অটুট’
আকাঙ্ক্ষা চামোলার ডিভোর্সের ঘোষণার পর অবশেষে মুম্বইয়ের এক শুটিং সেটে মুখ খুললেন অভিনেতা গৌরব খন্না। জানালেন, ‘ওহ আমার স্ত্রী, আজও ভালোবাসা অটুট’।
গত সপ্তাহে ওটিটি রিয়্যালিটি শো ‘লক আপ সিজন ২’-এর মঞ্চে অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা (Akanksha Chamola) যখন স্বামী তথা অভিনেতা গৌরব খন্না (Gaurav Khanna)-র সাথে ওঁর বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন, তখন তা বিনোদন জগতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছিল। সন্তান নেওয়া ও মাতৃত্বের টান না থাকার মতো অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তাঁদের এই বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে সবাই গৌরবের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।
অবশেষে এই হাই-প্রোফাইল ডিভোর্স নিয়ে নিজের নীরবতা ভাঙলেন গৌরব। মুম্বাইতে ‘লাফটার শেফস’ (Laughter Chefs)-এর শুটিং সেটে পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হয়ে আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিজের ভালোবাসা ও সমর্থনের কথা উজাড় করে দিলেন অভিনেতা।
‘আকাঙ্ক্ষাকে সবসময় সাপোর্ট করব, ও আমার স্ত্রী’— গৌরব খন্না
শুটিং সেটে পাপারাৎজিদের ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ দিলেও আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গৌরব।
ডিভোর্সের জল্পনা ও ওঁর বর্তমান মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে গৌরব স্পষ্ট জানান:
‘আগে পরিস্থিতি যা ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। ভালোবাসা আজও ওঁর প্রতি ঠিক ততটাই আছে, সাপোর্টও ঠিক ততটাই আছে। আমি তো আজীবন আকাঙ্ক্ষাকে সাপোর্ট করে যাব। ও আমার স্ত্রী, ইয়ার! যখন ভালোই বেসেছি, তখন আর কখনও পিছপা হব না।’
কেন ডিভোর্স নিচ্ছেন আকাঙ্ক্ষা?
‘লক আপ ২’-এর একটি পর্বে সহ-প্রতিযোগীদের সামনে আকাঙ্ক্ষা খোলসা করেছিলেন যে তিনি নিজের জীবনে সম্পূর্ণ ‘চাইল্ড-ফ্রি’ (Child-free) থাকতে চান। এমনকি কোনও সন্তান দত্তক নিতেও ওঁর আপত্তি রয়েছে।
আকাঙ্ক্ষা বলেছিলেন, ‘গৌরব মনে-প্রাণে বাবা হতে চায়, কিন্তু আমি ওকে সেটা দিতে পারছি না। আমার মধ্যে মাতৃত্বের সেই টানটাই নেই। ৯৯% মানুষ তো পরিবার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর বাচ্চার জন্যই বিয়ে করে। গৌরব ওঁর জায়গায় একদম ঠিক। কিন্তু বিগ বস (Bigg Boss)-এ যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি ও কতটা তীব্রভাবে সন্তান চাইছে, অথচ আমি ওঁর এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারছি না। তাই আমি ওকে আর এই দোটানার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে চাইনি।’
২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর কানপুরে ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন এই তারকা জুটি। তবে দীর্ঘ ১০ বছরের সম্পর্কের পর এই জীবনযাত্রার মৌলিক পার্থক্যের কারণেই আলগা হয়ে গেল তাঁদের বৈবাহিক বাঁধন।
অতীতেও স্ত্রীর সিদ্ধান্তের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরব
গত বছর ‘বিগ বস’-এর ফাইনাল সপ্তাহে মিডিয়া ট্রোলের মুখে পড়তে হয়েছিল গৌরবকে। এক সাংবাদিক ওনাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, শো-তে স্ত্রীর সন্তান না নেওয়ার ইচ্ছের কথা বারবার বলে তিনি দর্শকদের থেকে ‘সিম্প্যাথি কার্ড’ খেলার চেষ্টা করছেন কি না।
সে সময়ও অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে গৌরব বলেছিলেন, তিনি নিজে বাচ্চাদের ভীষণ ভালোবাসেন এবং বাবা হতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সিদ্ধান্ত ও ওঁর ভালো থাকাকে সম্মান জানানোই একজন আদর্শ স্বামীর কাজ। আর আজ বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও গৌরবের মুখে সেই একই ভালোবাসার কথা শুনে মুগ্ধ নেটিজেনরা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More